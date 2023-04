"A trebuit să mai amân plecarea". Motivul pentru care Saveta Bogdan va petrece Paștele departe de fiica ei | EXCLUSIV

In articol:

Anul acesta, Saveta Bogdan va petrece Paștele în România. Artista nu va merge în America la fiica sa, deși inițial și-ar fi dorit să facă împreună Sărbătorile.

Vremea rea din zona în care locuiește aceasta, dar și programul încărcat al artistei au făcut ca vizita să fie amânată cu câteva săptămâni.

Îndrăgita interpretă de muzică populară va rămâne însă în București și va petrece Paștele acasă, acolo unde se simte cel mai bine. Pentru masa de Sărbători și-a făcut deja lista de bucate și le-a mărturisit, recent, jurnaliștilor WOWbiz.ro cu ce se va pregăti pentru Duminica Mare.

Saveta Bogdan petrece Paștele departe de fiica sa

Anul acesta, artista va rămâne în România de Paște. Dacă inițial și-ar fi dorit să meargă la fiica ei, planurile i-au fost schimbate din cauza cântărilor, a programului aglomerat, dar și a condițiilor meteo din statul în care locuiește fata sa.

Ninsorile sunt frecvente în zona în care se află fiica artistei așa că zăpada s-a topit mai greu. Tocmai din acest motiv artista preferă să plece în luna mai, când știe sigur că va prinde vreme bună și va putea să o ajute pe fata sa și la grădinărit.

"La fiica mea vreau să plec în mai. Ei au avut multă zăpadă acolo unde stă ea. Au avut furtuni de zăpadă și a fost destul de nasol. Am stabilit să mă duc în mai la ea pentru că am avut de înregistrat 14 piese noi.

Am vrut să plec la ea înainte de Paște, dar dacă nu am putut am zis să mai amân. Voi petrece Paștele aici, mai am niște probleme de rezolvat, mai am spectacole", a mărturisit Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro.

Cum se pregătește Saveta Bogdan pentru Paște

Artista are deja meniul stabilit pentru masa din Duminica Mare. Îndrăgita interpretă de muzică populară își dorește să se pregătească așa cum se cuvinte de sărbători și are rețete proprii pentru cozonac și pască.

Bucatele tradiționale nu vor lipsi de pe masa de sărbători, fiind printre preferatele Savetei Bogdan.

"Voi sta acasă de Paște. Vreau să mă pregătesc așa cum se obișnuiește. Eu îmi fac pasca mea, cozonacii mei. Îmi place să îmi fac eu singură toate bucatele acestea", a mai precizat artista, pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan, surpriză înainte de Paște

Cu doar câteva săptămâni înainte de Paște, Saveta Bogdan a avut parte de o mare surpriză. Artista a mers la Cluj, unde a înregistrat o serie de piese, iar acolo l-a întâlnit și pe Arhiepiscopul Ardealului.

"Am fost la Cluj unde am înregistrat niște piese, iar cu această ocazie am fost și la Episcopul Benedict de aici de la Cluj. Am venit la el în vizită să îl cunosc, am vorbit cu dumnealui și m-a binecuvântat.

Așa bine m-am simțit, dânsul mi-a dat o carte, m-a binecuvântat și pentru drum și pentru toate lucrurile din viața mea. Clujul este extrem de frumos, nu este aglomerație, lumea parcă e altfel acolo, mai blândă și mai bună", a povestit Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro, în urmă cu câteva săptămâni.

