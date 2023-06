”A venit acel abur. M-am speriat”. Raluca Podea, experiență paranormală după moartea tatălui. Ce nu a mai apucat vedeta să facă înainte de a rămâne fără părintele ei?

In articol:

Raluca Podea a trecut în urmă cu un an prin cea mai grea experiență a vieții sale. Atunci vedeta și-a pierdut tatăl, după o luptă teribilă cu boala.

După multe intervenții și spitalizări, părintele vedetei s-a stins pe patul de spital, lăsând în urma sa un mare gol în sufletele celor care l-au iubit.

Tatăl Ralucăi Podea, aproape de familie chiar și după moarte

Însă, pentru că probabil și el își mai dorea să le fie alături, spune vedeta, după moarte s-a întors acasă. Chiar dacă este greu crezut, după moartea acestuia, Raluca Podea spune că mult timp și-a visat părintele.

Avea vise alb-negru la început, apoi au devenit atât de reale, încât vedeta simțea că încă îl are aproape pe tatăl ei.

Însă, de departe cea mai înfricoșătoare experiență pe care a trăit-o de când este orfană de tată este clipa când, spune ea, omul s-a întors acasă.

Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din locuința sa, Raluca Podea spune că un abur în formă de cap s-a plimbat prin casa ei.

Spiritul bărbatului, susține ea după ce s-a consultat cu mai multă lume, ar fi venit în vizită acasă. Acest fapt a fost observat inițial de fiul ei, care nu s-a arătat speriat de cele întâmplate, deși pe ea, recunoaște blonda, experiența asta paranormală a dat-o peste cap.

“Tatăl meu, înainte să moară avea același vibe pe care îl avea și înainte. M-au sunat de la spital noaptea și mi-au spus că a intrat în comă. Îl visez foarte des pe tata. Timp de 40 de zile l-am visat doar în alb și negru. După care am început să îl visez ca și cum ar fi făcut încă parte din viața noastră.

Eu aveam montată o cameră de luat vederi acasă, în fața patului, unde dormea tata. Era doar copilul meu acasă. Camera aceasta se mișcă pe senzori, noi am lăsat-o așa. Chiar și acum e la mama mea. Copilul m-a sunat și mi-a spus că se mișcă camera, să mă uit repede pe imagini.

Când am auzit, m-am speriat, îți dai seama, pentru că nu era nimeni în cameră. Copilul era la baie, mama era afară cu cățeii. Când m-am uitat pe cameră, în același timp cu copilul la telefon, am înlemnit. A venit efectiv un abur. Tatăl meu obișnuia să poarte șepci. Chiar și atunci când l-am înmormântat, l-am înmormântat cu o șapcă cu albastru și alb.

Vreau să spun că exact așa a venit acel abur. Și se vede pe filmare că este un cap. Eu am înnebunit, fiul meu nu avea nicio treabă. Dar tata venise acasă, sufletul lui, energia. Noi suntem energie cu toții, la urma urmei. Am vorbit, am întrebat, am arătat filmulețul și altora”, a declarat Raluca Podea, conform Fanatik.

Gândul că-l are aproape pe tatăl ei, chiar și după moarte, îi mai alină acum dorul vedetei, dar, privind în urmă, la ultimele clipe petrecute împreună, Raluca Podea are un mare regret.

Fosta lui Florin Pastramă mărturisește că și acum mai are momente când ar vrea să îi spună te iubesc tatălui ei, mai ales că s-au despărțit fără a-și lua acel rămas bun definitiv.

Când se gândește la moartea părintelui ei, Raluca Podea spune că ea doar și-a îmbrățișat tatăl, când l-a dus la spital, ca pentru o despărțire temporară. Din păcate, însă, a fost una definitivă, iar ultima lor interacțiune nu le-a adus sufletele împreună cât până la momentul în care o reîntâlnire între ei va avea loc într-o altă viață.

“Chiar și acum am momente în care i-aș fi spus că îl iubesc sau poate aș fi fost mult mai apropiată de el. Aș fi vrut să îl îmbrățișez înainte să meargă la spital. Lucru pe care nu l-am făcut pentru că l-au luat foarte repede. I-am spus: ‘Pa tata, te iubesc!”. Nu a fost îmbrățișarea aceea cum ar fi de rămas bun. Băiatul meu și-a luat rămas bun de la el. Era la școală și i-am spus să vină repede acasă. În ultima perioadă am avut o relație apropiată, eu cu tata. El a fost un om mai puternic, mai ursuz. Îl interesa de noi, dar nu era genul acela cum a fost mama cu noi, sau cum sunt poate alți tați. Dar în perioada în care el a fost bolnav, eu l-am dus peste tot, operații, doctori, medici. Eu intram prima și vorbeam cu medicii, apoi intra el. Tatăl meu nu a știut niciodată de ce boală suferă”, a mai spus Raluca Podea.