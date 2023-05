"A venit la mine și mi-a spus" Ce confesiune i-a făcut Andreea Antonescu lui Dinu Maxer, când a aflat că artistul și Deea divorțează. Nu s-a așteptat nicio secundă la asta

In articol:

Deea și Dinu Maxer au format unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, iar vestea separării a picat ca un trăsnet pentru toți ce îi iubeau, dar mai ales pentru apropiații lor. Totuși, cei doi foști soți nu s-au dat înlături să facă dezvăluiri din ultima perioadă a căsniciei lor, iar cel ce a fost mai ”vocal” privind acest subiect a fost chiar artistul, care a făcut declarații fără rețineri despre divorțul de Deea Maxer, de

fiecare dată când a avut ocazia.

De precizat este că, între Deea și Dinu Maxer există o diferență de 17 ani, iar dacă timp de aproape 18 ani, cât a durat relația lor, diferența de vârstă a părut că nu este un impediment, ei bine, însă, în final s-a demonstrat că acest lucru chiar a contat, fapt dezvăluit abia recent de cunoscutul artist.

Totodată, cei ce i-au cunoscut pe cei doi foști soți au fost cu atât mai șocați de vestea tristă potrivit căreia, divorțează. Chiar Dinu Maxer a dezvăluit că Andreea Antonescu a fost luată prin surprindere de anunțul separării, iar aceasta i-a spus artistului că nici nu poate accepta o astfel de veste, care să vină tocmai din partea lor.

„Se pare că a contat! Dacă nu a contat 18 ani și cred că am avut una dintre cele mai frumoase povești de dragoste… Chiar și Andreea Antonescu a venit la mine și mi-a spus că nu acceptă despărțirea noastră. Ozana Barabancea, neoficial, a spus, în cadrul unui grup de persoane publice, că dacă s-au despărțit și ”Maxerii”, atunci cine mai poate demonstra că poate dura căsătoria. Pentru noi a fost o perioadă superbă. Dacă aș da timpul înapoi și mi-ar spune cineva că se termină așa și apoi mă întreabă dacă aș face încă o dată, aș spune că da! Ce dacă s-a terminat așa? Asta e…”, a declarat Dinu Maxer, pentru Playtech.ro.

Dinu Maxer a acceptat cu greu separarea de fosta soție

În cadrul aceluiași interviu, Dinu Maxer a dezvăluit că, deși despărțirea a fost una de comun acord, el a acceptat cu greu separarea de Deea Maxer, iar în luna decembrie a anului 2022 a fost momentul când

artistul a rugat-o pe mama copiilor lui să aibă răbdare pentru a putea să înțeleagă toate schimbările ce se produc odată cu despărțirea.

„Am fost niște oameni normali. Nu ne-am mai înțeles. A fost o chestie de comun acord, dar eu am acceptat despărțirea mult mai greu decât Deea. În decembrie 2022, am rugat-o să aibă răbdare, să mă pot desprinde și eu, să pot să accept. Nu neapărat să accept, pentru că nu am acceptat atunci, dar am înțeles situația, astfel încât, atunci când ne-am despărțit, să nu plec cu resentimente”, a mai spus Dinu Maxer, pentru aceeași sursă.

