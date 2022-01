A venit rezultatul cu evaluarea psihologică la care a fost supus polițistul care a lovit-o mortal pe Raisa. Ce au descoperit specialiștii

In articol:

În urma accidentului pe care l-a provocat pe Bulervardul Laminorului, polițistul de 27 de ani a fost evaluat din punct de vedere psihologic, la doar câteva ore de la tragedie.

Rezultatul examenului clinic a arătat că omul legii a avut o reacție adecvată situației și a fost cooperant, după ce le-a lovit pe trecere pe cele două minore.

Polițistul care a lovit-o mortal pe Raisa a fost supus unui examen psihologic

Accidentul de pe Bulevardul Laminorului, în care o minoră a murit, iar cea de-a doua a fost rănită, a șocat o țară întreagă. Polițistul care le-a lovit pe cele două eleve pe trecerea de pietoni a declarat, încă de când a cerut ajutorul ambulanței, la 112, că există o singură victimă. Ulterior, el a spus în fața magistraților că nu a văzut faptul că erau doua fetițe.

Acum, la câteva zile de la tragedie, a ieșit la iveală și rezultatul examenului psihologic al agentului, la care a fost spus la doar câteva ore de la incident. Potrivit antena3.ro, evaluatorii au concluzionat că bărbatul a avut o atitudine adecvată situației.

El era orientat în spațiu și a avut o comunicare verbală coerentă. De asemenea, mai subliniază specialiștii, tânărul avea o ținută ordonată, fără tulburări de echilibru. Polițistul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, la momentul accidentului.

Polițistul care i-a provocat moartea Raisei, scrisoare cutremurătoare pentru familia fetei

Constantin Popescu, agentul care i-a provocat moartea Raisei în urma accidentului de pe Laminorului, și-a făcut curaj și le-a scris câteva rânduri părinților îndoliați.

Tânărul a mărturisit că regretă enorm durerea pe care a pricinuit-o familiei și ar face orice să dea timpul înapoi:

Pot doar ca în aceste momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat. Știu că nu am cum să vă cer să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper, ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un criminal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare.

Am greșit, am greșit și nu știu ce pot să mai fac. Îmi trec multe gânduri și, oricât aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut. Mă opresc aici, pentru că indiferent de cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare. Orice pot să fac, o voi face! Sincere regrete! Popescu Constantin", se arată în scrisoarea trimisă de polițist, părinților Raisei.

