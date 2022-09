A vrut relaxare și s-a ales cu dureri de cap! O româncă s-a speriat de felul în care arăta camera sa de hotel din Bulgaria: „3 persoane din 4 au avut erupții pe piele”

In articol:

Chiar dacă vara s-a sfârșit, o mulțime de turiști pleacă încă în concedii. Este și cazul Ioanei, o tânără româncă care a ales să petreacă câteva zile de relaxare în Bulgaria.

Femeia a plecat în Sunny Beach, una dintre cele mai populare destinații de vacanță de la vecini bulgari.

O turistă a avut parte de o surpriză foarte neplăcută la hotelul în care s-a cazat. [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Un turist a rămas cu gura căscată când a văzut cât costă să te plimbi cu telescaunul din Predeal: „M-a șocat prețul”

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

Camera de hotel din Bulgaria a îngrozit o turistă româncă

Chiar dacă nu este vorba despre o stațiune exclusivistă, femeia a scos destul de mulți bani din buzunar pentru a se asigura că are parte de o vacanță perfectă, însă nu a fost cazul.

Din primele clipe în care a ajuns la hotelul în care s-a cazat, tânăra și-a dat seama că lucrurile nu era în ordine și că realitatea nu arăta la fel ca pozele pe care le văzuse pe internet.

Turista a povestit toată experiența de care a avut parte pe un grup de Facebook destinat românilor care își fac vacanțele în țara vecină. Ioana spune că încăperea era mizerabilă și neîngrijită, iar atitudinea personalului a dezamăgit-o cu desăvârșire.

„La intrarea în cameră nu aveai cum să nu simți mirosul de aer închis și mucegai(probabil din cauza mochetei vechi și destul de murdare), pentru care am stat non stop cu ușa de la balcon larg deschisă, la fel, un miros foarte neplăcut în baie care se accentua mai ales dimineața. Patul era format din saltele suprapuse(una mai veche sub una mai noua), avea prins pe perete o scândură (care să dea probabil impresia de pat), sub care am aflat ca sunt prize pe care nu aveai cum sa le folosești. Frigiderul din cameră era murdar, motiv pentru care nici nu l-am folosit, și din alte recenzii am înțeles că priza la care era conectat, nu funcționa când plecai din cameră și scoteai cartela. În baie, cel mai mare inconvenient a fost mirosul, iar para de duș era crăpată, deci apa ieșea prin toate părțile. După 3 zile nu au schimbat nici măcar un prosop, deși le-am pus pe jos, când ne-am întors erau tot acolo, așa că am fost nevoita sa mă duc la recepție să cer prosoape, la fel am pățit și cu hârtia igienică. Apa din piscină era rece și nu prea curată, motiv pentru care 3 persoane din 4 au avut erupții pe piele. Însă, după toate astea, pentru noi cea mai mare problemă, a fost restaurantul și mai ales comportamentul personalului. Mâncarea era foarte proastă, tot ce era prăjit era rău, și multe altele cu mirosuri ciudate și neplăcute. Au fost zile în care nu am mâncat nimic la hotel.”

Citeste si: Doi turiști canadieni au trăit spaima vieții lor după ce au primit un mesaj Ro-Alert. Au crezut că România este atacată de Rusia

„Lucrul care ne-a pus capac în penultima seara, a fost comportamentul unui domn din staff, care era în stare de ebrietate și consuma alcool pe terasă împreună cu un client, și care în momentul în care am vrut să intrăm în restaurant, pentru un pahar cu apă, a început să urle la noi într-un mod foarte agresiv, în bulgară, evident, pentru că aproape nimeni nu vorbește engleză, am mers si am întrebat la recepție, și doamna de acolo a venit cu noi să discutam cu el, moment în care clientul cu care „paznicul” își petrecea seara, ne-a spus în engleză că restaurantul este închis și nu se poate intra și dacă ne este sete să mergem la magazin (care era și el închis) sau să bem de la robinet. Nu ne-am mai întoarcem niciodată”, a scris Ioana pe grupul de Facebook „Travel in Bulgaria – Călător în Bulgaria”.