A vrut să își facă manichiura singură, dar s-a ales cu o alergie severă. Gabriela Cristea, momente de panică: "Mă simt groaznic"

Gabriela Cristea s-a ales cu probleme de sănătate, după ce a încercat să își facă manichiura acasă. Prezentatoarea de televiziune a făcut o alergie severă.

Gabriela Cristea traversează o perioadă dificilă, din cauza unei alergii. Se pare că prezentatoarea de televiziune a vrut să își facă unghiile acasă, însă, la scurt timp, au început să i se umfle mâinile și s-a ales cu o alergie severă.

De asemenea, vedeta a mai adăugat faptul că i-a ieșit și o eczemă pe picior.

„Trec printr-o perioadă mai ciudată, am făcut o prostie și acum plătesc. M-am hazardat să-mi fac singură unghiile cu niște produse noi. Am încercat cu 24 de ore înainte pe 2 unghii și totul a fost ok. Aseară mi-am făcut unghiile și la mâna dreaptă și am o alergie groaznică. Mâinile mele sunt foarte umflate, o să spuneți că am o manichiură frumoasă, dar buricele degetelor sunt foarte umflate. Mă simt groaznic. Alergia s-a declanșat foarte repede. Am luat antihistaminice. Din păcate acum mi-a ieșit și ca o eczemă pe picior. Mi-am făcut-o cu mâna mea.”, a declarat Gabriela Cristea pe Instagram.

Întreaga experiență a împărtășit-o cu fanii din mediul online. Ba chiar mai mult, le-a cerut un sfaturi pentru a scăpa mai repede de această problemă.

„Sper să fiu mai bine și să mă refac până diseară. Am buricele degetelor foarte umflate și nu pot să fac absolut nimic. Să spăl vasele exclus, abia pot să fac ceva. Dacă mă puteți ajuta cu un remediu care să-mi amelioreze starea asta, v-aș fi mega recunoscătoare. Oricum diseară sunt tot la emisiune.”, a mai spus vedeta.