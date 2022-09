Abandonat de părinți și fără un loc pe care să-l poată numi acasă. Este povestea sfâșietoare a unui tânăr de 20 de ani, care are un singur țel: să-și poată construi o locuință a sa!

In articol:

Povestea unui tânăr a emoționat o țară întreagă. Acesta locuiește în localitatea Rădulești din județul Ialomița și a fost greu încercat de viață. Drama băiatului în vârstă de 20 de ani a ieșit la lumină în momentul în care angajatorul său i-a povestit viața pe rețelele de socializare.

„Va salut, prieteni. De 3 zile am avut un nou baiat in echipa mea in constructii. Astazi l-am dus personal acasa, iar povestea lui este ca, parinti lui sunt despartiti, l-au lasat de mic si acum 2 ani el era in sat muncea cu ziua si seara cand a ajuns acasa nu a mai gasit decat ce vedeti in poze. Casa i-a luat foc, nimeni nu la ajutat cu nimic. Stiu ca am prieteni si cunostinte care il pot ajuta cu orice, eu personal de sambata ma apuc sa ii fac o camera unde sa stea: acoperis, usa, parchet, geam, ciment etc., ce mai are nevoie o sa ii ridic eu personal. Va rog, daca puteti ajuta cu alimente, imbracaminte, orice, baiatul este foarte muncitor, are 20 de ani, nu ai cum sa traiesti in aceste conditii. Va rog sa il ajutam, va multumesc”, a fost strigătul de ajutor al angajatorului tânărului.

Citeste si: Trei ținute fabuloase pentru botezul anului! Vlăduța Lupău, apariție de senzație la petrecerea fiului său. Cât a costa rochia de prințesă pe care a purtat-o mama lui Iair| EXCLUSIV

Tânărul are mare nevoie de o casă

Băiatul nu a avut o viață ușoară. Acesta provine dintr-o familie destrămată. Părinții lui au divorțat când el era foarte mic, moment în care l-au și abandonat.

Citeste si: Cine este soția lui Alexandru Arșinel! Femeia este imobilizată la pat- kfetele.ro

Citeste si: Ce a făcut fiul lui Arșinel după ce a murit marele actor! Imaginile au apărut pe internet..- bzi.ro

Cu doi ani în urmă, tânărul a primit o nouă lovitură de la viață. Casa în care locuia a luat foc. Când a ajuns în fața a ceea ce a mai rămas din locuință, băiatului i-a căzut cerul în cap. Tot ce a mai rămas în urma incendiului sunt câteva pături, pe care le folosește și pe post de pat, și câteva haine ponosite.

Din fericire, un om cu inimă mare l-a angajat în echipa sa de muncitori. Fiind impresionat peste măsură de drama prin care tânărul este nevoit să treacă la vârsta de doar 20 de ani, bărbatul din Ialomița și-a luat angajamentul să îi facă pe propria cheltuială o cămăruță tânărului, pentru ca acesta să aibă un acoperiș deasupra capului.

Totuși, asta nu înseamnă că problemele băiatului s-au rezolvat, pentru că nu au putut să ridice noua construcție pe terenul pe care se afla casa care a luat foc, și asta pentru că acel teren aparține unei mătuși a tânărului.

Prin urmare, bărbatul a început să caute un teren și, după multe insistențe, a reușit să găsească un pământ bun. Totuși, costurile de cumpărare ale acestuia ajung la 15.000 de lei, așa că bărbatul care l-a angajat a apelat public la oamenii de pe internet.

Citeste si: Povestea lui Biki, cățelul călător din Iași. Ce a făcut după ce s-a urcat în autobuz a topit inimile călătorilor

Iar aceștia s-au mobilizat rapid, pentru că în doar câteva zile s-au strâns deja 3000 de lei. Totuși, mai este nevoie de mult mai mulți bani pentru ca băiatul să aibă parte de o casă. Așa că oamenii cu inimă mare care doresc să doneze, o pot face în contul în lei pe care tânărul și l-a deschis recent la o bancă: RO55INGB0000999912908002.