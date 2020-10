Abi are un frate Talent! Ronaldo e percuționist, a terminat liceul și a cântat cu toți maneliștii importanți

Ronaldo, fratele lui Abi Talent

Abi Talent este mezinul familiei Panțic. El are trei frați mai mari: Davis, Fernando și Ronaldo. Acesta din urmă este primul muzicant al familiei și a încercat să-și facă un nume în industrie cu mult timp înaintea lui Abi.

Fratele lui Abi Talent a terminat liceul de artă, secția percuție

Ronaldo Panțic este percuționist și a lucrat cu mai multe trupe de manele din Buzău. De obicei, el cântă împreună cu manelistul Marius de la Buzău, însă a colaborat și cu alți interpreți. Ronaldo este un tip cunoscut în branșă și este considerat un intrumentist bun și mai ales serios. Spre deosebire de Abi, care a declarat că are doar 8 clase, Ronaldo Panțic a studiat percuția la Liceul de Artă ”Margareta Sterian” din Buzău.

Ronaldo Pantic este percuționist

Cu toate astea, fără să aibă vreun talent deosebit, Abi Talent a reușit cumva să-i ia fața fratelui său mai mare. Acum, Alberto (numele real al lui Abi) a devenit vedeta familiei, lucru recunoscut și de frații lui.

Abi: ”Frații mei s-au obișnuit că eu sunt vedeta”

„Eu sunt țigan. Cu astea 8 clase ale mele, am creier de 14 facultăți. Ei zic de mine: uite ce cântă, dar în timpul ăsta eu număr bani și ei mănâncă pateu. Sunt fenomen de câteva luni, de 6 luni. Am văzut treaba asta cu trap-ul. Am zis: de ce să-ii las pe ăstia să facă greșit, când pot să fac eu, să fie bine. Am zis „abi talent” pentru că în România prinde „abi talent”, prinde talent, finețe, de-astea, manele. Și maneaua este trap, numai că este turcească. Sunt țigan, știu ce e. Eu scriu versurile, nu ar mai fi natural dacă le-ar scrie altcineva. Mă cred…în momentul ăsta, sunt cea mai mare vedetă. Eu am cea mai mare atenție în momentul ăsta, sunt cel mai natural, nu mă prefac. Mai am 3 frați, frații meu s-au obișnuit că sunt vedetă”, a povestit Abi într-o emisiune de televiziune.

Fratele lui Abi a cântat cu Salam la o nuntă

Cât despre Ronaldo Panțic, acesta continuă să-și facă treaba așa cum știe mai bine, la percuție, deși pe timp de pandemie concertele sunt mai rare și plătite mai prost.