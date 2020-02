Abi Talent comite o nouă aroganță care ar putea să-l coste scump. ”Regele României” nu s-a potolit după ce a fost luat de urechi pe stradă de un tânăr care a vrut să-i scoată ”aerele” din cap.

Recent, nepotul lui Mircea Nebunu’, cel care l-a urecheat pe Abi, a intrat în live de pe contul lui de socializare și a încercat să explice de ce l-a umilit pe Abi. În timp ce vorbea, printre comentarii a apărut însuși Abi de pe contul lui oficial de instagram, 1babyabi1 și a început să-l ironizeze pe agresorul său.

”Sclavule, ce faci”, i-a scris Abi. Ulterior, când bucureșteanul a anunțat că închide live-ul pentru că a rămas fără baterie, Abi a recidivat: ”nu închide live-ul, sclavule”. Din fericire pentru el, omul nu a văzut că Abi i-a scris, așa că nu a comentat în direct despre ”incident”.

”Abi tremura, mi s-a făcut milă de el”

Iată ce a spus nepotul lui Mircea Nebunu’ despre incidentul cu Abi Talent: ”Eu v-am demonstrat că-l prind pe ăla și-l iau de urechi, am făcut-o... Faceți-mi și voi mie, că dacă îmi face cineva mie așa ceva, eu mor pe loc acolo, n-are cum să poată mie să-mi facă ce i-am făcut eu lui ăla. Îmi dau eu viața, plătesc eu tot dacă poate cineva să mă ia de urechi. Sunt în cartier la mine, în Berceni, mă plimb cu mașina. Mă duc la hotel, la R..., stau acolo până vine cineva după mine și dacă poate cineva să-mi facă și mie ce i-am făcut eu lui, atunci cunt eu cel mai mare b... (...). Ăla tremura, mi s-a făcut și milă de el... eu un puști, mi-a și părut rău după ce i-am făcut dar merită, frate că pune mâna pe c.., la fete, are glume cu toată lumea, vorbește de șmecheri.

Eu nici nu mai vreau să vorbesc urât că am vorbit cu cineva din familia lui și omul a vorbit prea frumos. Mi-a zis că am dreptate, ce să mai zic”, a spus ”rivalul” lui Abi.

Citeste si: Fosta soţie a lui Alex Velea a părăsit definitiv România! Mulatra Ana, pe care Velea a părăsit-o pentru Antonia, este medic psihiatru la un spital din Londra!

Citeste si: Câți bani au primit Velea și Abi de la Youtube să se certe? Am aflat cine a câștigat meciul și cu cât s-au îmbogățit protagoniștii

Conform unor informații vehiculate în mediul online, Abi Talent i-a făcut plângere penală celui care l-a agresat. Cei doi se cunoșteau de mai multă vreme, au fost chiar în relații normale, însă Abi l-ar fi deranjat pe nepotul lui Mircea pentru că ”și-a luat aere” și pentru că este ”prea arogant”.