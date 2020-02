Abi Talent e un fenomen însă, paradoxal, e un tip destul de discret în legătură cu viața lui privată. Puștiul de 19 ani care a provocat o adevărată furtună în showbiz după scandalul cu Alex Velea și Antonia apare mereu singur, în postări sau cel mult, cu ”tovarășii”. Iar dacă alți ”influenceri” se filmează non-stop și fac dezvăluiri fără perdea despre viața lor personală, în speranța că vor mai aduna câțiva urmăritori, la Abi nu este cazul.

Totuși, are Abi o iubită? Și dacă da, cum arată? Cine îi ”suportă” aroganța? Ei bine, internauții au identificat-o pe aceasta în persoana unei brunete super-sexy, care apare într-un filmuleț ”scăpat” pe net, în care îl sărută senzual pe Abi pe gât.

Iubire ca-n filme sau regie ca la Hollywood?

Delia, pentru că acesta este numele ei, este cu un an mai mare decât Abi, studiază artele și deține o line de îmbrăcăminte. Tânăra este și ea destul de urmărită pe Instagram, chiar dacă are de 10 ori mai puțini fani decât Abi. E frumoasă foc și pare conștientă de acest lucru pentru că pozează în ipostaze senzuale de câte ori are ocazia. ”E mai sexy decât Ruby și mai naturală decât Antonia”, după cum scrie un internaut.

Totuși, se pare că povesta de dragoste dintre el și Abi nu mai este de actualitate de ceva vreme. Ba chiar se spune că istorioara asta cu ”iubita secretă” a fost mai mult o joacă între doi adolescenți care a ajuns pe net mai mult sau mai puțin intenționat. Cert este că cei doi fac parte din același grup de prieteni, cam toți cu gânduri mari să devină ”regi” în mediul online.