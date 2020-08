Abi Talent se laudă cu bani și femei[Sursa foto: Instagram]

Abi Talent continuă să facă aroganțe la adresa influencerilor de pe Internet. După ce s-a războit cu Selly, Alex Velea și Lino Golden, ”regele pă’ România” și-a ales o nouă țintă în persoana vloggeului Cristi Munteanu, care are peste 1,1 milioane abonați pe contul lui de Youtube (aproape dublu față de însuți Abi).

Abi Talent s-a filmat cu fosta iubită a lui Cristi Munteanu

Vloggerul Cristi Munteanu și fosta lui iubită, Ramona[Sursa foto: Instagram]

Abi a profitat de despărțirea lui Cristi Munteanu de iubita lui, Ramona și i-a dedicat acestuia un live în care apare în brațele acesteia. Pentru ca mesajul să fie cât mai corect, Abi l-a parafrazat pe Cristi Munteanu, care l-a despărțirea de Ramona a avut o postare în care a spus: ”Și țineți minte o vorbă de la mine: nu a fost niciodată a ta, doar a fost rândul tău”. Abi a făcut un story în care Ramona îl sărută pe gât iar mesajul către Cristi Munteanu a fost unul clar: ”n-a fost niciodată a ta, a fost doar rândul tău”...

Scandalul dintre cei doi a început în urmă cu câteva luni, după ce Abi a vorbit urât despre Cristi într-un live în care a făcut referire și la Lino Golden, cei doi fiind prieteni foarte buni. În live-ul respectiv, Abi le-a aprins candele influencerilor, sub privirile a peste 84.000 de oameni care îl urmăreau în live. ”Aveți dinții galbeni, ăia din Constanța. Muntenii ăia. Orfanii ăia...”, a spus Abi, făcând referire la Cristi și la fratele lui geamăn, Vlad Munteanu, amândoi celebri în mediul online.

Cristi Munteanu despre Abi: ”La fel de prost o să rămâi mereu”

Frații Munteanu, alături de Ramona[Sursa foto: Instagram]

”Bă frate, eu am bani să-mi albesc dinții, dar prostia ta n-o să treacă niciodată. La fel de prost o să rămâi mereu. Eu am bani să-mi albesc dinții și asta o să fac la un moment dat. Dar mai întâi am un Bac de dat, am un permis de luat, am o mașină de luat, poate o să-mi pun și dinții. Și sunt galbeni de la mămăligă, nu? Chiar sunt curios, ce o să se aleagă de copilul ăsta, ce-o să facă peste câțiva ani! Ce campanii o să ia? Absolut nici un brand n-o să se asocieze cu el pentru că este un gunoi de om, pentru că înjură, că nu dă dovadă de absolut nimic bun. Cât o să mai meargă chestiile astea? 5 ani de acum o să cânți despre cum porți Gucci și Mucci? Astea se vor duce la un moment dat. O să se facă pește, probabil și o să ajungă la pârnaie, alt viitor nu-i văd. (...) Nu ne coborâm noi la nivelul ăla, că dacă-i tragi un capac l-ai despărțit de sănătate. Fuge umbra de el”, a spus Cristi Munteanu despre Abi.