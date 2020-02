Anamaria Prodan și Abi Talent au uimit pe toată lumea când au apărut într-o fotografie împreună.

Controversat și trecut prin multe păreri critice ale oamenilor, tânărul devenit cunoscut pe internet a reușit, se pare, să câștige simpatia familiei Reghecampf.

Anamaria Prodan l-a cunoscut pe Abi prin intermediul lui Adrian Thiess și au avut astfel ocazia să schimbe câteva vorbe.

Abi Talent a fost extrem de docil în fața Prodancei, iar ea, la rândul ei, i-a adresat o rugăminte.

Anamaria Prodan i-a cerut un mic favor lui Abi

„Uitați-vă la mine cum îi cer un favor unui copil celebru", a spus Prodanca.

„Orice, doamnă!”, a răspuns Abi.

"Dacă voi cântați, eu vreau să văd dacă fiul meu poate să facă chestia asta. Fiul meu cântă de rupe! Nu știu dacă are curaj, dar poate dacă vă vede pe voi...”, a zis ea.

Abi a asigurat-o că absolut orice poate cânta trap.

„Nu știu dacă fiul meu poate să facă genul ăsta de muzică, e o chestie vorbită la voi, nu?”, a mai spus impresara.

"În stilul ăsta contează mai mult atitudinea, vorbele”, a mai spus Abi.

Abi Talent a rămas fără iubită! ”E mai sexy decât Ruby și mai naturală decât Antonia”! Cum arată bruneta?

Abi Talent e un fenomen însă, paradoxal, e un tip destul de discret în legătură cu viața lui privată. Puștiul de 19 ani care a provocat o adevărată furtună în showbiz după scandalul cu Alex Velea și Antonia apare mereu singur, în postări sau cel mult, cu ”tovarășii”. Iar dacă alți ”influenceri” se filmează non-stop și fac dezvăluiri fără perdea despre viața lor personală, în speranța că vor mai aduna câțiva urmăritori, la Abi nu este cazul.

Totuși, are Abi o iubită? Și dacă da, cum arată? Cine îi ”suportă” aroganța? Ei bine, internauții au identificat-o pe aceasta în persoana unei brunete super-sexy, care apare într-un filmuleț ”scăpat” pe net, în care îl sărută senzual pe Abi pe gât.

Delia, pentru că acesta este numele ei, este cu un an mai mare decât Abi, studiază artele și deține o line de îmbrăcăminte. Tânăra este și ea destul de urmărită pe Instagram, chiar dacă are de 10 ori mai puțini fani decât Abi. E frumoasă foc și pare conștientă de acest lucru pentru că pozează în ipostaze senzuale de câte ori are ocazia. ”E mai sexy decât Ruby și mai naturală decât Antonia”, după cum scrie un internaut.