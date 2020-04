In articol:

Cruduta a format o echipa cu Vica Blochina pentru show-ul din Asia. Bruneta a incalcat regulile, reusind sa pacaleasca intreaga echipa de productie.

In primul sezon al emisiunii, Daniela Crudu nu a jucat curat in competitia filmata in Asia. Desi stia ca nu are voie sa tina bani asupra sa pe timpul parcursului in concursul care ulterior a fost castigat de Ana Baniciu si Raluka, a trisat! A ascuns euro si dolari intr-un pachet de guma si intr-o pereche de sosete.

Dorian Popa a fost cel care a dezvaluit cum a trisat Daniela Crudu la Asia Express. "Cine putea sa aiba 150 de euro si sa ii piarda in cursa?", a ras Dorian pe seama fostei sale colege din cadrul reality-show-ului filmat departe de Romania. Cruduta a avut mare ghinion, reusind sa piarda banii ascunsi in sosete in timp ce alerge pe strazile din Vietnam, asa ca nu s-a putut bucura de avantajul pe care il avea in fata participantilor din emisiune care au respectat regulile impuse de echipa de productie.

Dupa ce a pierdut cei 150 de euro din sosete, Daniela a fost prinsa de echipa de productie cu alti bani asupra ei. Liviu Varciu a povestit si el cum fosta asistenta de televiziune a uitat ca are 50 de dolari ascunsi intr-un pachet de guma de mestecat. Cand cineva din emisiune i-a cerut o guma, ea a oferit tot pachetul, scotand banii chiar in fata camerelor de luat vederi.