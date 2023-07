„Abia aștept” Claudia Ghițulescu vrea o nuntă mult mai luxoasă decât prima! Cum va arăta rochia de mireasă pe care o va îmbrăca

In articol:

Claudia Ghițulescu se numără printre interpretele de muzică populară care nu-și arată deloc vârsta. Pare că a păcălit cumva trecerea timpului, iar în urma divorțului peste care a trecut în urmă cu 4 ani, a renăscut.

La cei 44 de ani ai săi, artista se vede mireasă pentru a doua oară și nu scoate din pasibilități ca o eventuală nuntă să aibă loc în viitorul apropiat, având în vedere că are o mulțime de admiratori car îi fac curte zi de zi.

În cadrul unui interviu recent, Claudia Ghițulescu a mărturisit că își dorește o nuntă luxoasă și frumoasă, mult mai mare decât cea pe care a făcut-o cu fostul ei soț. De acum știe foarte bine ce își dorește, fiind ferm convinsă de faptul că viața este numai în favoarea sa de acum.

Claudia Ghițulescu trăiește cea mai bună perioadă a vieții ei

Artista consideră că se află în cea mai prosperă și frumoasă perioadă a vieții sale. Totul îi merge ca pe roate din toate punctele de vedere, iar planul profesional îi aduce satisfacții în fiecare zi. Claudia Ghițulescu știe de pe acum că își dorește o rochie de mireasă creată special de un designer, iar nunta să fie una dintre cele mai luxoase.

„M-aș mai vedea mireasă, abia aștept. Nu am un anumit model în minte de rochie de mireasă. Dar le-aș lăsa pe persoanele de specialitate să se ocupe de acest lucru.

Aș merge la un designer și am proba să văd ce mi-ar plăcea. Iar referitor la nuntă, aș vrea să fie într-o locație luxoasă. Aș face o nuntă mult mai frumoasă față de cea pe care am avut-o.

Iar nunta mea a fost una frumoasă, dar aș face una care să o întreacă pe aceea. Acum am și experiență, știu ce îmi doresc. Cred că aceasta este cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Am scăpat de pandemie, am înregistrări noi, am cântece noi, am multe proiecte și cântări. Nu simt că lipsește ceva din viața mea în momentul de față. Sunt foarte fericită. Am terminat și un master. Acum mă ocup de carieră și asta mă împlinește”, a dezvăluit interpreta, pentru Fanatik.

Claudia Ghițulescu nu duce lipsă de pretendenți

Interpreta de muzică populară așteaptă momentul magic în care va întâlni persoana care o va face să se îndrăgostească din toate punctele de vedere, atât la nivel fizic, cât și mental. Claudia Ghițulescu a trecut cu brio peste divorțul de fostul soț, iar acum se declară foarte pregătită înceapă o nouă etapă în viața sa, chiar alături de un nou partener.

„Sunt destul de curtată, ca să zic așa. Aș minți să nu recunosc asta. Doar aștept momentul în care să mă îndrăgostesc cu adevărat și să iubesc. Sunt multe calități pe care le caut la un bărbat. În primul rând, să îmi placă mie.

Dacă există acea chimie mentală, fizică, e totul minunat. Chimia e foarte importantă pentru mine. Aș vrea să mă facă să îl iubesc”, a mai menționat artista, pentru sursa citată.

