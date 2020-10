Yani Zaharia s-a apucat de cantat

”Trebuie să mă operez, chiar azi intru pe mâna chirurgului. Asta este, nu am ce face, dar sper să iasă totul bine”, ne-a spus, în exclusivitate Yani Zaharia.

In articol:

Mai exact, ne-a explicat Yani Zaharia, el trebuie să suporte o operație la nas, la fel ca cea pe care a făcut-o, acum ceva timp, fratele lui, Yamato Zaharia. ”Din cauza loviturilor pe care le-am suportat de-a lungul anilor, multe dintre ele și în zona feței, a apărut o deviație de sept, iar cornetele nazale sunt mărite. Așa că, acum, mă operez, corectez deviația de sept și elimin cornetele nazale. Ce mă bucură este că, din ce am înțeles de la medicul chirurg care mă va opera azi, voi respira mult mai lejer. Iar asta mă va ajuta și în cariera de luptător de Kempo, și în cariera muzicală, voi respira mai bine, nu ca și cum aș avea o mască tot timpul pe nas”, ne-a spus, în exclusivitate, Yani Zaharia.

Yani Zaharia si Otilia, colaborare in muzica

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Mai mult, experimentatul luptător de Kempo MMA, ne-a spus că după recuperarea medicală necesară, va avea grijă să îmbine șorțul și muzica cum poate el mai bine. ”Sunt convins că voi fi mai agil în Kempo și, normal, voi putea cânta mai bine, cu mai multă forta decât o pot face acum. Mă bucur că am apucat să filmez videoclipul primei mele piese, deoarece, inediat după, starea mea s-a agravat, afectându-mi chiar si vocea. După refacere mă voi ocupa să îmi dezvolt și cariera sportiva dar și cea muzicală”, ne-a mai spus Yani Zaharia.

Yani Zaharia a lansat super-piesa ”Ola Mami”, alături de Otilia de la ”Bravo, ai Stil”

”Eu sunt pasionat de muzică încă de acum câțiva ani. Acum mai bine de un an am fost prima oară într-un studio de înregistrări și mi s-a părut că trebuie să mai îndrept anulite lucruri. Atunci am decis să iau lecții de canto, am mers timp de un an la canto, și "m-am antrenat" sub bagheta doamnei Elena Radu. Mai ales în perioada stării de urgență, fără acces la competițiile sportive, nu am stat degeaba și am lucrat mult pe canto. Pe de altă parte, despre colaborarea cu Otilia pot spune că a fost una extraordinară. Este o fată super.

Yani Zaharia trebuie sa isi repare nasul

Adică, mie, oricum îmi plăcea de ea de când am văzut-o la televizor pe Otilia. Am vorbit cu Cristian Geamăn și el ne-a făcut legătura. Avem o colaborare foarte bună, ne-am înțeles foarte bine încă de la început și ne completăm profesional foarte bine” ne-a spus, în exclusivitate, Yani Zaharia, tânărul care de fapt, este unul dintre cei mai apreciați tineri luptători din România, având centura neagră în Kempo-Arte Martiale Mixte.