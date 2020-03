În calitate de președinte CIADO România, academicianul Bălăceanu Stolnici a transmis un mesaj pe pagina de Facebook a asociație, în care îi sfătuiește pe români să fie optimiști, să nu citească doar știrile negative despre coronavirus, ci să și glumească.

”Stimati parteneri si prieteni,

Dorim sa va fim aproape in aceasta perioada si sa va transmitem cateva ganduri.

Cel mai mult ne este TEAMA de o DEPRESIE COLECTIVA in aceasta perioada. Depresie greu de surmontat in urmatorii ani.

"Conform estimarilor, din zece romani, unul sufera de depresie. Asta inseamna ca, in momentul de fața, in Romania exista aproximativ 1,3 milioane care sufera de depresie."

Omenirea a mai fost incercata de-a lungul istoriei sale de diferite epidemii, pandemii, razboaie, cataclisme etc.

De fiecare data ne-am revenit si am continuat drumul firesc de dezvoltare. Va trece si aceasta perioada dificila si ne vom relua viata de zi cu zi si cert vom aprecia mai mult natura, oamenii, mediul ce ne inconjoara. Va recomandam mult dialog ce sa nu se rezume la Coronavirus si efectele sale in diferite zone, sa nu va alarmati doar ca s-a dat o stire negativa. Sa comunicati mult in familie, sa glumiti mult pe diferite teme. Sa nu traiti singuratatea in doi sau singuratatea in familie. Multi vom invata sa pretuim si resura financiara, alimentara pe care o avem, vom intelege acum, ce inseamna risipa sau a cheltui pentru lucuri ce nu ne sunt intotdeauna necesare.Si cel mai important vom invata sa comunicam. Nu va lasati copiii in aceasta perioada sa isi dezvolte dependenta de calculator, jocuri etc va fi periculoasa aceasta stare. Incercati sa-i angrenati in pregatirea mesei, facut curatenie, dialog despre viata lor, ce vor sa fac, cum vor, vorbiti despre ei, cu ei si despre dvstr etc.

Cu multa consideratie,

Presedinte CIADO Romania

acad. Constantin Balaceanu Stolnici

P.S. Daca EU - la cei 97 ani ma gandesc la dumneavoastra in aceste momente, sunt convins ca dumneavoastra veti intelege mesajul meu si veti gandi la familia dumneavoastra dar si la ceilalati oameni de langa, pentru un bine al familiei, pentru un bine al comunitatii”, este mesajul transmis de acad. Constantin Bălăceanu Stolnici.

Până astăzi, 23 martie 2020, cinci persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din București, Craiova Iași și Suceava, au decedat. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 143 de noi cazuri de îmbolnăvire, bilanțul total ajungând la 576 de cazuri.