Acces Direct Program TV. Pe ce dată începe noul sezon și de la ce oră se va difuza

Acces Direct Program TV. Pe ce dată începe noul sezon al emisiunii Accces Direct, dar și de la ce oră se va difuza pe micile ecrane.

Acces Direct Program TV

Noul sezon al emisiunii Acces Direct se va difuza din data de 6 septembrie, de luni până vineri, începând cu ora 16:30.

Acces Direct se va difuza cu 30 minute mai devreme, față de sezonul trecut, atunci când emisiunea începea la ora 17:00 și dura până la ora 19:00.

Acces Direct[Sursa foto: Instagram]

Emisiunea prezentată de Mirela Vaida începe mai devreme decât de obicei, deoarece o nouă emisiune prezentată de Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu se va transmite în intervalul 18:00- 19:00.

”Din 6 septembrie revenim cu forţe proaspete, într-un platou nou-nouţ, dar un pic mai devreme, de la 16.30, zilnic, de luni până vineri! La Acces Direct vom aborda subiecte dintre cele mai diverse, după cum ne-am obişnuit deja publicul!

Vom privi faţă în faţă subiectele arzătoare ale momentului, problemele sociale care sunt nu doar ale celor ce ni le semnalează, ci ale noastre, ale tuturor, vom cere sfaturile specialiştilor şi vom lua legatură cu autorităţile, atunci când situaţia o va cere. Şi în acest sezon, vom căuta soluţii pentru cele mai multe dintre solicitările telespectatorilor care ne scriu zilnic, într-un număr foarte mare.

Zilnic vă vom ţine la curent cu subiectele mondene: cupluri, poveşti de viaţă, despărţiri, prietenii, proiecte! De asemenea, vom continua seria interviurilor de colecţie cu marii actori ai ţării, cu sportivii de performanţă sau muzicienii de calibru!

Tot ce e important de abordat se va discuta cu cărţile pe masă, într-un dialog deschis, constructiv, fără menajamente, în care fiecare dintre noi poate participa activ ”, a declarat Mirela Vaida, potrivit a1.ro.

Acces Direct[Sursa foto: Instagram]

Drama prin care a trecut Mirela Vaida

Mirela Vaida a povestit prin ce dramă a trecut, atunci când a pierdut două sarcini care erau toxice.

Mirela Vaida și soțul ei au încercat din răsputeri să aibă copii și nu s-au lăsat descurajați de faptul că prezentatoarea TV nu putea duce o sarcină la bun sfârșit.

În prezent, Mirela Vaida și soțul său au devenit părinții a trei copilași superbi.

„Da, eu mi-am dorit foarte mult copii şi, într-adevăr, primele două sarcini au fost pierdute, însă partea bună este că, atunci când pierzi o sarcină, înseamnă că poți să rămâi însărcinată. Femeile trebuie să înțeleagă că astăzi, din cauza stresului şi a modului de viață, din cauza poluării şi a ceea ce mâncăm, ne luptăm cu o afecțiune numită infertilitate.

În momentul în care tu rămâi însărcinată, dar pierzi sarcina, din varii motive, înseamnă că un prim pas a fost făcut, înseamnă că tu poți să rămâi însărcinată, şi ăsta e cel mai important lucru.

Sunt sarcini toxice, pentru corp, pe care el le respinge, sunt sarcini extrauterine, aşa cum am avut şi eu una, şi era foarte periculoasă. Dumnezeu ştie foarte bine ce să ne dea şi poate că acele două pierderi de sarcină pentru mine au fost nişte pregătiri. Corpul selectează natural ce e sănătos pentru tine şi ce nu. Dacă trupul meu a respins două sarcini, înseamnă că ele nu erau bune. Şi atunci am primit acest lucru aşa, am fost şi mi-am făcut nişte controale mai amănunțite, mi-am dat seama că nu e nicio problemă la mine şi că a fost doar destinul.

M-am dus cu credință înainte, am trecut peste asta şi iată dovada, am născut 3 copii în 4 ani, toți pe cale naturală, alăptați exclusiv până la 6 luni. Nu a fost uşor, dar este ceea ce eu mi-am dorit foarte mult şi, dacă ar fi să o iau de la capăt, aş face la fel”, a declarat Mirela Vaida pentru Viva.ro.