Accident cumplit în noaptea dintre ani! Șoferul a murit pe loc

Un accident s-a produs noaptea trecută, în prima zi din an.

La data de 1 ianuarie 2020 în jurul orei 5, pe strada Republicii, din comuna Gilău, s-a produs un accident soldat cu decesul unei persoane și avarierea unui autoturism.

Conform primelor informații, un bărbat în vârstă de 43 de ani, din Someșul Rece, comuna Gilău, în timp ce conducea un autoturism pe strada indicată, pe fondul neadaptării vitezei în curbă la dreapta ar fi pierdut controlul direcției de deplasare. Astfel a părăsit partea carosabilă, a lovit o țeavă de gaz și s-a răsturnat pe terenul viran aflat la o diferență de nivel de aproximativ 5 m. Bărbatul a fost proiectat în afara autoturismului. Accidentul s-a soldat cu decesul acestuia.

Citeste si: El este tânărul care a avut parte de un sfârșit tragic în noaptea de Revelion. N-a mai ajuns la petrecere

Citeste si: Incendiu puternic, în noapte de Revelion, din cauza artificiilor

Trupul acestuia a fost transportat la IML in vederea efectuarii necropsiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, s-a stabilit ca el nu detinea permis de conducere.

Cercetarile continua.