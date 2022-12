Aceasta este ținuta perfectă de Crăciun! Sonia Trifan îți spune ce culori și modele de rochii se poartă anul acesta de sărbători: "E important să facem o ambianță cu ce e în jurul nostru, să ne asortăm" | EXCLUSIV

In articol:

Sonia Trifan și Jasmine au vorbit despre ce ar trebui să purtăm din punct de vedere vestimentar în perioada sărbătorilor. Invitate în emisiunea WOWZodiac, prezentată de astrolog Ana-Maria Ticea, cele două au vorbit despre prietenia frumoasă pe care o au, dar și despre noul proiect conceput anul acesta.

Ținuta perfectă de Crăciun

Sonia Trifan a menționat că fetele din ziua de astăzi nu mai sunt feminine și că își dorește să schimbe acest lucru alături de prietena sa, prin cursurile pe care a început să le predea. Tot aceasta, ne-a sfătuit cum trebuie să ne îmbrăcăm de Crăciun și de Revelion. Jasmine ne-a mărturisit cum a fost anul 2022 pentru ea, dar și ce înseamnă pentru ea astrologia. Ana-Maria Ticea le-a oferit sfaturi în funcție de zodiile acestora. Mai multe detalii, aflați urmărind materialul exclusiv WOWnews.

Dacă nu știai cum să te îmbraci la masa de Crăciun în familie, noi avem răspunsul. Sonia Trifan este cea care a oferit lecții de styling și a explicat în ce culori poți fi în trend și cum trebuie să le integrezi în ținutele tale.

"În funcție de cum te îmbraci, respecți acel eveniment. Nu vorbim de revelion, pentru că acolo este o altă poveste, dar de Crăciun ne îmbrăcăm în roșu, dacă nu ne place, atunci ne îmbrăcăm în verde, auriu, argintiu sau negru cu ceva argintiu. Deci, ne îmbrăcăm cu ce ne place în primul rând, dar e important să facem o ambianță cu ce e în jurul nostru, să ne asortăm. Putem să purtăm și un pantalon frumos din paiete și cu o cămașă frumoasă sau o rochie." , a declarat Sonia Trifan.

Citeste si: „M-a atacat psihologic.” Ce a avut de îndurat Gina Pistol în primul an de relație cu Smiley!- kfetele.ro

Citeste si: Avem mărturia șocantă! Șoferul autocarului răsturnat la Pașcani a descris cu lux de amănunte tragedia: „Toți răcneau, au început să vină salvările, poliția” – EXCLUSIV- bzi.ro

Ținuta perfectă de Revelion

Creatoarea de modă a dezvăluit și cum trebuie să arăți în noaptea dintre ani. Deși mulți nu iau atât de mult în serios trecerea în anul nou, Sonia Trifan mărturisește că e foarte important acel moment, având o însemnătate uriașă.

"Povestea cu revelionul este într-adevăr o poveste. A fost un singur an pe care eu l-am petrecut acasă, dar și atunci eram îmbrăcată în rochie de seară. În acea zis am fost la coafor, m-am aranjat, pentru că așa cum petrecem noaptea dintre ani, așa o să petrecem tot anul. Ar fi păcat să ne găsească tot anul ciufulite și în pijamale. Am fost o singură noapte când s-a sărbătorit anul nou chinezesc. Nu vă puteți închipui ce cult au ei de a primi anul nou. Este ceva incredibil, sărbătoresc din toate punctele de vedere. Așa cum întâmpini Anul Nou, așa îl ai. Revelionul este foarte important. Indiferent unde îl petrecem nu este neapărat să avem o rochie nouă pe noi, dar să ne permitem măcar o pereche de ceva ce purtăm pe dedesubt nou și atunci întâmpinăm anul cu ceva nou, elegant, frumos. Într-adevăr, dacă purtăm roșu, se spune că e foarte bine, atragem dragostea, dacă purtăm violet atragem banii. Fiecare culoare semnifică ceva.", a mai explicat Sonia Trifan.

Sonia Trifan, lecție de eleganță pentru tinerele din ziua de azi

Sonia Trifan are o supărare în ceea ce privește tinerele din ziua de azi, așa că intervine cu sfaturi prețioase pentru ele. Se pare că eleganța se pierde din ce în ce mai mult la domnișoare, trebuind să lucreze mai mult la atitudine și postură.

"Dacă privim toate fetele din ziua de azi, au uitat să fie feminine, să încalțe un pantof cu toc. Nu știu să meargă corect, nu știu să meargă feminin, nu au postură, atitudine corectă. E foarte important să prinzi încredere în tine, în ceea ce ești și să îți finisezi, studiezi fiecare gest. Trebuie să fie un tot unitar. Noi de fiecare dată uităm că degeaba poate purtăm o rochie frumoasă sau avem un machiaj frumos dacă în momentul în care deschidem gura și nu este ceea ce trebuie sau comportamentul, ținuta, postura noastră este foarte importantă. Totul are o legătură una cu cealaltă.", a mărturisit Sonia Trifan, la WOWzodiac.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!