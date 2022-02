„Această relație trebuie să aibă un final”! Nick Rădoi și Mădălina Apostol s-au despărțit?! Ce spune afaceristul despre separarea de brunetă

In articol:

Tună și fulgeră, din nou, în relația Mădălinei Apostol cu Nick Rădo i! Ei bine, însă, după ce a petrecut sărbătorile alături de afacerist și a stat o perioadă lungă de timp în SUA, Mădălina Apostol a decis să plece, fără ca nimeni și nimic să nu o mai poată opri.

Așadar, pentru că a șocat pe toată lumea cu decizia sa, Nick Rădoi a vorbit în cadrul unei emisiuni TV și a explicat pe îndelete cum s-a întâmplat, de fapt, totul.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu s-au despărțit definitiv

Mădălina Apostol a stat în SUA mai mult timp în preajma sărbătorilor de iarnă, dar și după acestea, însă bruneta a fost pe cât se poate de deranjată atunci când a auzit că partenerul ei, Nick Rădoi, o caută pe fosta iubită, Alina Radi. Astfel, femeia a luat foc, iar aceasta a decis să plece în România, acolo unde era așteptată de copiii ei și unde trebuie să se ocupe de afacerea pe care o are în prezent.

Cu toate acestea, deși toată lumea credeau că s-au despărțit definitiv, ei bine, însă, nu este chiar așa. În cadrul unei emisiuni TV, Nick Rădoi a confrmat separarea, însă el a explicat că așteaptă un răspuns concret din partea femeii care i-a fost alături mai bine de nouă ani.

„Da, este adevărat. Mădălina este în România de două săptămâni și din nou am ajuns să aștept decizia ei finală. Știu că au trecut 9 ani de zile cu multe promisiuni și multe nu s-au împlinit, dar cred că e timpul să ajungem ...”, a declarat Nick Rădoi, în cadrul unei emisiuni TV.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol

Nick Rădoi: „A fost foarte bine între noi”

De asemenea, în cadrul aceleiași emisiuni TV, Nick Rădoi a explicat că atunci când Mădălina Apostol a fost în vizită la el, totul a decurs foarte bine.

Cu toate acestea, milionarul i-a pus niște mici condiții partenerei lui, așa că așteaptă decizia finală din partea acesteia.

Afaceristul a explicat că au stat de vorbă și i-a spus brunetei să aleagă ce se va întâmpla cu relația lor, mai ales că el nu este de acord cu anumite lucruri pe care ea le face, dar lui nu-i place nici viața pe care o trăiește ea în România.

„Ce vă pot spune e că venirea ei aici a fost ok, a fost foarte bine între noi, chiar dacă am mai repetat anumite lucruri care au mai fost discutate între noi. Trebuie să înțeleagă că această relație trebuie să aibă un final și vreau ca această decizie să fie o decizie aleasă de ea, o decizie care nu are presiune din partea mea. Vreau să-și aleagă drumul vieții. Nu sunt de acord cu întoarcerea ei în România și cu viața ei din România. Nu văd familie, nu văd viitor, atât timp cât ea își dorește să facă unele lucruri cu care eu nu sunt de acord. La noi nu va exista niciun viitor, dacă ea nu face o schimbare radicală.(...) Aștept cu nerăbdare să văd pe ce drum o va lua. Oricum eu mă voi bucura pentru orice decizie pe care Mădălina o va lua”, a mai spus milionarul.