Acesta este cel mai neinspirat pariu din istorie! A mizat 1,4 milioane de dolari pe o cotă infimă şi a pierdut

Cel mai nebun pariu din acest început de an vine din Statele Unite ale Americii. Un parior a reuşit să piardă 1,4 milioane de euro, după ce a plasat un bilet live pe un meci din NFL. Era sigur că va avea parte de un profit mic, dar sigur, însă ceea ce s-a întâmplat a fost de domeniul fantasticului.

O casă de pariuri din Statele Unite ale Americii a făcut un profit de 1,4 milioane de dolari dintr-un singur bilet plasat, de către un gambler extrem de neinspirat. Pariul a fost făcut în timpul celui de-al doilea meci dintre Jacksonville Jaguars și Los Angeles Chargers, din play-off-ul NFL. La finalul primei reprize Chargers conduceau pe terenul lui Jaguars cu 27-0 şi părea că nimic nu se mai poate întâmpla şi că soarta meciului este decisă.

Acelaşi lucru a crezut şi un parior american, care a pariat nu mai puţin de 1,4 milioane de dolari pe victoria lui Los Angeles Chargers.

When the Chargers went up 27-0, a bettor bet $1.4 million on them to win the game to net $11,200.



Jacksonville came back and won 31-30. @DKSportsbook has confirmed that this bet was indeed made.