"Acolo nu ne știe lumea" Narcisa Suciu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a mutat în Finlanda | EXCLUSIV

In articol:

Narcisa Suciu, artistă interpretă, a vorbit despre ce episod traumatizant a avut parte în viața ei, despre cum sănătatea ei a devenit o prioritate, despre relația cu fiica ei, Daria, dar și despre cum a luat hotărârea de a se muta în Finlanda.

Motivul pentru care Narcisa Suciu locuiește în Finlanda

Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, aceasta a povestit despre cum și-a neglijat sănătatea, considerând că ea nu are nevoie de tratamente sau pastile, dar și despre cumpăna prin care a trecut, în care a fost la un pas de moarte, a făcut-o să fie mai atentă. În schimb, Narcisa a menționat că mutarea a fost mai mult pentru fiica ei, Daria, pentru că aceasta nu-și dorea să fie cunoscută. Această decizie i-a oferit posibilitatea să se ocupe mai mult de dezvoltarea ei. Cu alte cuvinte, Narcisa Suciu a zis că pe fiica ei o tratează ca pe un egal și că au o relație de prietenie.

Narcisa Suciu locuiește de câțiva ani buni în Finlanda, alături de fiica ei. Mulți s-au întrebat de ce să renunți la tot și să o iei de la zero? Artista ne-a răspuns printr-un interviu exclusiv.

"Fiica mea Daria avea 11 ani, era clasa a 5-a și ea nu a fost niciodată genul de copil să-i placă să meargă la televizor cu mami. Ea evita să fie văzută, nu îi plăcea foarte tare lucrul ăsta și în momentul în care am ajuns acolo pentru prima oară, până să ne mutăm, și-a dat ea seama că acolo nu ne știe lumea. Mi-a zis: 'Tu îți dai seama că dacă în țara asta ai putea să fii doar mama mea?' Ăsta a fost un lucru care a atârnat foarte greu în balanță, atunci când am cântărit dacă să luăm decizia asta. Eu sunt un om care o gândește bine și în momentul în care am luat o hotărâre, nu mă mai uit înapoi și asta am făcut. Mi-am dat seama că aș avea ocazia să mă ocup de ea, așa cum aici nu aș putea, că aș avea posibilitatea să îi ofer posibilitatea de a învăța în cel mai bun sistem de învățământ din lume, cel puțin așa zic specialiștii că e și ce părinte normal la cap nu vrea asta pentru copilul lui? Mie nu mi se pare că am făcut un sacrificiu, mi se pare că timpul ăsta a fost câștigat, pentru că ei i-a făcut foarte bine, s-a dezvoltat foarte bine și pentru mine asta era important. Am cântărit-o bine, dar în momentul în care m-am hotărât, am plecat fără să mă uit înapoi.", a declarat Narcisa Suciu.

Citeste si: “Casa iubirii” a poziționat Kanal D pe primul loc în preferințele publicului- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Cât de repede s-a adaptat Narcisa Suciu la Finlanda?

Narcisa Suciu recunoaște că s-a multa imediat pe stilul finlandezilor și nu i-a fost greu să se adapteze. Este chiar mândră că a ales această țară pentru dezvoltarea fiicei ei.

"N-a fost grea adaptarea. Există o vorbă care spune cu binele te obișnuiești repede. Sistemul acolo e unul foarte logic și mie mi se potrivește. Eu sunt un om foarte logic și pragmatic și mie mi se potrivește strictețea lucrurilor. N-a fost dificil, totul era foarte clar și logic și mi-a fost ușor să mă adaptez. Pentru Daria era mai dificil, pentru că ea intra la școală, tot în clasa a 5-a, însă a avut profesori care s-au ocupat de limba finlandeză intensiv, în așa fel încât în momentul în care a terminat clasa a 5-a la un nivel la care își permitea să intre în clasa a 6-a cu restul elevilor. Mie mi se pare că ne-am descurcat binișor.", a mărturisit Narcisa Suciu, la WOWnews.

Citeste si: Mama Deliei l-a pus la punct pe noul iubit al Oanei Matache. Artista a publicat o fotografie cu un mesaj halucinant- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 3 martie 2023. Zodiile care au oportunități pe plan profesional și în iubire! Astăzi este ziua lor de glorie!- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Am pierdut 150.000 de euro”. Alex Bogdan, confesiuni uluitoare despre dependența jocurilor de noroc. Actorul a rămas și fără apartament- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!