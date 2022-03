Actorul Dorel Vișan ascunde o dramă teribilă în suflet: "Nu mi-am putut închipui că un om se poate căsători a doua oară, mai ales când despărțirea a fost foarte tragică"

In articol:

Dorel Vișan este unul dintre cei mai mari și apreciați actori ai teatrului românesc. În activitatea de 35 de ani, marele actor a interpretat peste 40 de roluri. Românii îl identifică cu "Secatorul melcilor", film românesc regizat de Mircea Daneliuc.

Actorul Dorel Vișan a fost profesor de actorie și generații întregi au primit învățăturile sale.

Invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", marele actor a vorbit despre aspecte mai puțin știute din viața sa. Cel mai greu moment din viața sa a fost pierdea soției sale.

Drama din viața marelui actor Dorel Vișan

Dorel Vișan, unul dintre cei mai amri actori români [Sursa foto: Captură KANAL D]

Dorel Vișan a fost căsătorit o singură dată, are trei copii și mai mulți nepoți. A fost căsătorit cu Mali, soție pe care a iubit-o enorm și o iubește și acum.

În 1995, marele actor și-a pierdut soția din cauza unei boli teribile. A rămas cu un gol adânc în suflet și nu s-a mai putut căsători niciodată, deși recunoaște că de-a lungul timpului a avut mai multe prietene.

A fost căsătorit cu Mali, o femeie pe care a iubit-o și pe care o iubește în continuare. Din păcate, aceasta s-a stins din viață în urmă cu 31 de ani, lăsându-l pe actor cu un mare gol în suflet. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme pentru Dan Negru, acesta recunoaște că nici până în momentul de față nu a reușit să-și uite soția, chiar dacă de-a lungul timpului a mai avut relații și cu alte femei.

Despre căsătorie nici nu poate fi vorba deoarece Dorel Vișan susține că a primit o anumită educație în copilăria sa, crescând la țară, acolo unde oamenii își alegeau partenerul pentru totdeauna.

"Nu mi-am putut închipui că un om se poate căsători a doua oară, mai ales când despărțirea a fost foarte tragică. Am ținut atât de mult la relația noastră, dar nu am putut să trăiesc singur. Am avut prietene și am și astăzi. Problema este ca această viață să fie discretă și sa fie în limitele moralei creștine și a moralei omenești. Mi-am mutat gândurile și acțiunile în alte zone. Am considerat întotdeauna căsătoria că este o școala continuă și fără sfârșit în care fiecare învață de la celălalt. În căsătorie lucrul fundamental este respectul, iubirea se topește, dar respectul trebuie să rămână până la capăt", a mărturisit actorul Dorel Vișan în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.