Actorul Dragoș Moștenescu, Costel din ”La bloc”, dezvăluie motivul pentru care a părăsit definitiv România: "A fost un gram de nebunie" | EXCLUSIV

Dragoș Moștenescu este unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, dar care din anul 2017 a ales să locuiască în Anglia. Cel mai cunoscut rol al său a fost din serialul ”La bloc”, unde l-a interpretat pe Costel Jurcă.

În interviul exclusiv, ne-a povestit de ce a părăsit definitiv România și cum e viața lui în Londra.

De ce aplecat Dragoș Moștenescu din România?

Dragoș Moștenescu a abandonat România, dar nu și pasiunea sa. Deși s-a mutat în Anglia, acesta continuă să fie actor de comedie și să muncească din greu pentru visul lui. Dragoș ne-a povestit de ce a ales să nu mai locuiască în România și cum e viața lui, acum, peste hotare.

"Nu am plecat din motive politico-financiare în Anglia, să vreau să mă satur de ceva încât să plec. Sigur că nici conjunctura nu a fost una extrem de favorabilă, pentru că eram între joburi, am fost o perioadă afară din hora de TV și film, dar asta m-a ajutat, pe principiul orice șut în fund e un pas înainte, să mă hotărăsc să vin aici în Londra, unde este polul entertainment pe Europa cel puțin. Într-adevăr este o piață foarte grea de pătruns și de manageriat, dar este cu atât mai mult tentantă. Am reușit aici cu ajutorul agenților, care au reușit cu ajutorul altora să semnez și care m-au văzut performând. Aici așa se practică, agenții îți caută și recomandă roluri care să îți vină mănușă și am reușit să filmez. Nu atât de mult cât mi-aș fi dorit și am făcut-o în țară, dar este un început bun. Ușor, ușor facem pași înainte, că de asta am venit. Aveam 50 de ani când am plecat și iată că în doi ani mi-am tras și familia aici, care e ușor numeroasă și nu e așa ușor de întreținut. Acum suntem destul de bine așezați. A fost un gram de nebunie să fac această tranziție.", a declarat Dragoș Moștenescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Dragoș Moștenescu, totul despre primii ani în Anglia

Dragoș Moștenescu a trebuit să o ia de la zero atunci când a plecat în Anglia. Nu i-a fost deloc ușor, dar a muncit, și-a dorit și a reușit. Cel mai important, spune el, a fost eliminarea orgoliului.

"Dacă faci acest pas, e de la erou la zero, unde nimeni nu te știe. Este un foarte bun tratament de orgoliu. Eu nu l-am avut foarte mare, dar am încercat să îl diminuez de tot, în sensul că trebuie să fiu obișnuit să fiu tratat ca un nimeni. Aici în Anglia sunt un nou-venit, un nimeni cu acte. Trebuie să fii convins și conștient că ești de la zero, că ai în față o nouă etapă, dacă crezi în ea și vrei să o faci. Un an de zile m-am dus la cluburi mici e comedie, unde stăteam 5-7 minute, ca să mă cunoască, să mă învețe, să îmi lustruiesc materialele în funcție de valorile lor. După aceea lucrurile au crescut.", a mărturisit Dragoș Moștenescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

