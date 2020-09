In articol:

Dwayne Johnson a anunțat că atât el cât și familia lui au fost depistați pozitiv cu coronavirus. Printr-un mesaj postat pe contul lui de Instagram, actorul a declarat că acum se află în afara oricărui pricol, dar îi sfătuiește pe oameni să aibă grijă cu cine se întâlnesc și să se protejeze.

Citeste si: Adelina Pestrițu le transmite fanilor un mesaj de pe patul de spital. Ce se va întâmpla cu vedeta după ce va fi externată

Actorul Dwayne Johnson, primele declarații despre infectarea cu COVID-19

Starul de peste Ocean nu a fost ocolit de boală și la fel au pățit și fetițele lui de 5, respectiv, 2 ani.

Citeste si: Compozitorul Petre Magdin, la un pas de a fi ucis de hoți în propria casă! - evz.ro

„Eu, soţia mea, Lauren, precum şi cele două fiice mici ale noastre am fost testaţi pozitiv pentru COVID-19. Acum, am trecut de greu. Suntem bine. Nu mai suntem contagioși. Pe fetițele noastre Jazzy și Tia le-a durut puțin gâtul, dar și-au revenit rapid. Însă pentru mine și Lauren a fost diferit. Nu am scapăt ieftin, dar am învins boala. Am luat virusul de la prieteni apropiați de familie, oameni pe care îi iubim și în care avem încredere. Tot ce putem face e să controlăm ce se poate controla. Purtați măști, întăriți-vă sistemul imunitar, gândiți-vă de două ori înainte să vă vedeți cu cineva. Am prieteni foarte buni care și-au pierdut părinții din cauza COVID, acest virus este neobosit, neiertător și foarte perfid.”, a declarat starul cunoscut din seria de filme „Fast and Furious”.

Citeste si: România a depășit pragul de 90.000 de cazuri de COVID-19. Numărul infectărilor cu coronavirus crește îngrijorător de la o zi la alta. Sute de bolnavi se află în stare critică

Actorul și luptătorul de wrestling a precizat că atât el cât și familia lui au contactat virusul în ciuda măsurilor de protecție stricte pe care le-au luat încă de la începutul pandemiei.

„Pot să vă spun că că au fost cele mai dificile și mai provocatoare momente pe care a trebuit să le îndurăm ca familie. Inclusiv în ceea ce mă privește - și am trecut prin oareșce grozăvii în trecut”, spune „The Rock”.

Actorul a declarat că cele două fetițe au avut o formă mai ușoară, însă el și soția lui au avut mai multe de tras din pricina virusului.

Citeste si: Guvernul a adoptat hotărârea pentru stabilirea datei alegerilor parlamentare în 6 decembrie

„Sunt însă fericit să vă spun că toată familia suntem acum bine. Gata. Suntem de cealaltă parte a bolii, nu mai suntem contagioși și cu toții suntem - slavă Domnului - sănătoși”, a anunțat actorul.