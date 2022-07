Actorul Ioan Cristi Vlad a murit înecat în apele Nistrului

In articol:

Ioan Cristi Vlad, originar din Republica Moldova, și-a găsit sfârșitul la numai 24 de ani, înecat în Nistru. Astăzi ar fi trebuit să împlinească 25 de ani. Actorul s-a stins din viață într-un mod crud, când avea toată viața înainte. Ar fi trebuit să petreacă alături de prieteni cu ocazia zilei aniversării sale, însă, din nefericire, viața a avut un alt plan pentru el.

Ioan Cristi Vlad s-a stins din viață la doar 24 de ani

Toți prietenii și cunoscuții sunt profund îndurerați și în stare de șoc. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe mesaje de la persoane foarte apropiate regretatului actor.

Citeste si: Mirela Vaida și Alina Pușcaș, mame pentru a patra oară? Ce au dezvăluit cele două prezentatoare la petrecerea aniversară a lui Pepe: ”Cât de frumoasă e senzația”

Atât Directorul Teatrului Eugene Ionesco, cât și regizorul teatrului au transmis un mesaj pe Facebook, acolo unde își exprima profundul regret pentru moartea tânărului actor.

Citeste si: Culiță Sterp oferă recompensă pentru cei care îi pot da indicii despre hoți! Cât este dispus să scoată din buzunare- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Trăim în teatru o durere teribilă! Ne-a părăsit colegul nostru îndrăgit, copilul minunat cu suflet mare, tânărul actor Ioan-Cristi Vlad!”

„Sărbătoarea va avea loc în ceruri, alături de Dumnezeu! Dumnezeu l-a dorit alături chiar de ziua lui, pentru că l-a îndrăgit”.

Citeste si: Aurelian Temișan a trecut prin cel mai greu moment din viața lui chiar pe scenă. Actorul a fost dărâmat: „Vei juca comedie cu drama în suflet”

„S-a întâmplat o tragedie în Familia noastră. A plecat la cer tânărul actor Ioan-Cristi Vlad. Suntem profund îndurerați de acest eveniment tragic. Teatrul Național Eugene Ionesco aduce sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și îndrăgit pe Cristi”.

De asemenea, prietenii actorului își strigă durerea pe rețele de socializare. Vlad Sabajuc, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai tânărului, a postat un mesaj extrem de emoționant pe Facebook.

„Poate cel mai liber om pe care l-am cunoscut. Dar și cel mai constrâns de neînțelegerea lumii față de dragostea lui de adevăr și libertate. Uneori incomod de direct și reactiv, dar tot ăsta era punctul de atracție umană, alături de cumsecădenie și bun simț. Uneori abuziv, dar niciodată rău în intenții, iar dacă era, doar pe față și niciodată mărunt și mișel. Îmi spuneai să trăiesc pentru mine, să mă iubesc mai mult, să fiu mai indiferent. Acum voi trăi și pentru tine, Cristinelule. Am împărțit 4 ani zile și nopți, transpirație, dezamăgiri, lecții, prânzuri și lucru, mizerie și adevăr, examene și înfrângeri, scene și petreceri, haine și bani. Iartă-mă, te rog, pentru orice moment de neadevăr și răutate pe care l-ai simțit din partea mea, deși ultimul an ne-a apropiat enorm, pentru că ambii înțelegeam, treptat, fatalitatea care ne așteaptă și frica de a irosi potențialul. Și iartă-mă pentru tot ce nu ți-am spus pe viu. Am vorbit recent. Cristi. Cristiii. Te iubesc și te aștept!”.