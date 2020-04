Kıvanç Tatlıtuğ, actorul principal din serialul ”În dragoste și în război”, supranumit Brad Pitt al Turciei, și-a anunțat fanii pe Twitter că s-a simțit extrem de rău și a ajuns la spital, suspect de coronavirus.

"Vă salut pe toți. De 15 zile eram cu soția acasă, dar, acuzând unele simptome, m-am prezentat la spital unde m-au luat sub observație, Vă rog să nu vă îngrijorați. Sunt bine și aștept rezultatul testului. Vă voi informa. Rămâneți sănătoși", a scris actorul pe contul lui de socializare.

Din fericire, actorul turc a primit rezultatul testului de coronavirus – negativ. Avea o răceală, care îi afectase plămânii, iar acum actorul se află sub tratament acasă.

”Am venit cu simptome de febră și tuse la spital, urmare a investigațiilor efectuate, s-a constatat că o suprafață mică a plămânilor este afectată de pneumonie. Am fost luat sub observație și tratament. Astăzi am aflat că rezultatul testului Covid-19 a venit negativ. Mâine, urmare a ultimului control, dacă va fi nevoie, se va decide luarea sub observație și tratament acasă. Mulțumesc foarte mult personalului medical care, ȋn special ȋn această perioadă, muncește foarte mult!", a scris actorul Kıvanç Tatlıtuğ pe pagina lui de socializare, la finalul săptămânii, liniștindu-și astfel fanii.

Citeste si: O celebra actrita din serialul "Patria mea esti tu" si-a pierdut bunica din cauza coronavirusului! Vestea tragica a venit ca un trasnet asupra familiei sale si a provocat multa suferinta!

Actorul Kıvanç Tatlıtuğ, supranumit Brad Pitt de Turcia, s-a căsătorit la Paris cu o stilistă

Celebrul actor Kıvanç Tatlıtuğ, în vârstă de 36 de ani, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de stilista Başak Dizer, în vârstp de 41 de ani. Cei doi și-au oficializat relația în 2016. Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă, doar cu 40 de invitați, la Ambasada Turciei din Paris.

Desi nu a fost nimic fastuos, atat mirii cat si invitatii lor au avut parte de un cadru rafinat si plin de eleganta. Nu mai vorbim de tinutele celor doi care au luat ochii tuturor celor prezenti. Mireasa a purtat o rochie din dantela cu pietre pretioase si perle, iar Kivanc un costum care ii punea in evidenta statura atletica.