Actorul Wentworth Miller, diagnosticat cu autism la 49 de ani: „A fost un șoc, dar nu o surpriză”

Wentworth Miller, diagnosticat cu autism

Wentworth Miller este un actor celebru american, care a ajuns cunoscut datorită rolului principal din serialul „Prison Break”. Protagonistul serialului a rupt tăcerea lui de pe rețelele de socializare cu o postare în care a mărturisit că a fost diagnosticat cu autism. Celebrul actor în vârstă de 49 de ani a primit diagnosticul în urmă cu un an de zile.

El a mărturisit că vestea a fost un șoc pentru el, însă nicidecum o surpriză.

„Ca toată lumea, viața în carantină mi-a răpit din lucruri. Dar în liniște/ izolare, am găsit cadouri neașteptate. Toamna aceasta marchează un an de când am primit diagnosticul meu informal de autism. Precedat de un autodiagnostic. Urmat de un diagnostic formal. A fost un proces lung, defectuos, care avea nevoie de actualizare. Sunt un bărbat de vârstă mijlocie. Nu un copil de 5 ani. Și recunosc că accesul la un diagnostic este un privilegiu de care mulți nu se bucură

Să spunem doar că a fost un șoc, dar nu o surpriză(...) Nu știu suficient despre autism. (Sunt multe de știut.) În prezent, munca mea pare să-mi evolueze înțelegerea. Reexaminând 5 decenii de experiență trăită printr-o nouă lentilă”, a scris actorul, pe pagina sa de Instagram.

Wentworth Miller a anunțat că este gay în anul 2013

Wentworth Miller și-a luat prins surprindere fanii, după ce a anunțat că este gay. Celebrul actor din „Prison break” a refuzat la Festivalul Internațional de Film de la Sankt Petersburg, în calitate de invitat de onoare. El a mărturisit că decizia lui are legătură cu lipsa de drepturi pentru persoanele gay din Rusia.

Wentworth Miller a fost i este în continuare susținut de comunitatea lui de fani. După ce a anunțat că a fost diagnosticat cu autism, actorul a primit mii de comentarii de la susținători, care i-au transmis numai mesaje pozitive și că le este dor să îl vadă pe micile ecrane.

Actorul Wentworth Miller