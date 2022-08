Actrița Alexandra Velniciuc și soțul ei , apăsați de un mare regret! După ani de zile, au dezvăluit motivul pentru care nu au copii: "E o eroare și a mea și nu e bine ce am făcut"

In articol:

Alexandra Velniciuc este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară. Aceasta a jucat pe cele mai mari scene ale teatrului românesc, având roluri de excepție.

Șerban Puiu, despre Alexandra Velniciuc:" S uferă enorm că nu e părinte"

Povestea ei de viață este ruptă din filme, iar soțul ei, Șerban Puiu, a contribuit la scrierea ei.

Alexandra Velniciuc și soțul ei s-au iubit și se iubesc mult, însă nu a rezultat niciun copil. În cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, cei doi au vorbit despre acest subiect, sincer și asumat. Deși actrița și-a spus versiunea, partenerul ei de viață a contrazis-o și a spus cum stau lucrurile de fapt.

"Alexandra: Eu mă felicit că nu suntem părinți!

Șerban: Ba nu, minte! Nu e adevărat! Ea suferă enorm că nu e părinte.

Alexandra: Nu sufăr, mai ales în lumea în care trăim. A fost o opțiune de viață până la urmă. Dacă aș sta să fac o anamneză a mea și a copilăriei mele, motivul pentru care nu am copil acum este pentru că mi-a fost permanent frică să nu crească așa cum am crescut eu, neînsemnând că am avut o copilărie grea. Nu avea cine să îl crească, iar eu bonă nu accept.", au declarat Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu.

Motivul pentru care Alexandra Velniciuc și soțul ei nu au copii

Ani de zile nu s-a știut motivul real pentru care Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu au ales să nu aibă copii, însă și-au deschis sufletul și au spus adevărul.

Deși ar fi fost niște părinți extraordinari, meseria și principiile lor nu i-ar fi ajutat.

"Ea mi-a protejat și un fel de egoism al meu. Și eu și ea, deși niciunul nu recunoaște, suntem extrem de critici. Imaginează-ți un copil cu doi părinți așa, l-am fi devorat. Exigențele noastre ar fi fost atât de mari, încât nu știu dacă copilul ar fi făcut față. Ne-am fi dat, oricum, seama că suntem niște idioți. Ce știu azi e că îmi pare rău nu că nu am eu un copil, ci că nu are ea. Ea și-ar fi dorit și o văd clar că ar fi fost o mamă extraordinară. Eu sunt mai egoist, dar ea l-ar fi crescut și singură. Nu e bine că nu avem copii, e o eroare și a mea și nu e bine ce am făcut. Vom regreta, dar o facem deja.", au mai adăugat Șerban Puiu, soțul Alexandrei Velniciuc, la podcastul Acasă la Măruță.

