Actrița cu care Liviu Vârciu ar fi trebuit să meargă la altar, în urmă cu 22 de ani! Ce l-a făcut să anuleze nunta: "Nu am putut trece peste asta"

Înainte de a-și întemeia o familie alături de Anda Călin, Liviu Vârciu a mai avut două tentative de a se "pune la casa lui". Una dintre ele chiar s-a concretizat, căci în 2009 s-a căsătorit cu Adelina Pestrițu, de care s-a îndrăgostit la prima vedere.

Lucrurile între ei nu au mers prea bine, iar anunțul divorțului nu a întârziat să apară un an mai târziu. Bruneta nu a fost, însă, prima femeie pe care acesta a vrut să o ducă la altar. În 2000, actorul a fost la un pas de a se căsători cu Jojo, actuala parteneră a lui Paul Ipate. Iată de ce a anulat nunta, în ultima clipă!

Liviu Vârciu a vrut să se căsătorească cu Jojo

Liviu Vârciu a fost un adevărat "Don Juan", înainte de a-și forma o familie cu Anda Călin. A avut relații cu mai multe vedete din showbiz-ul românesc, însă puțini știu că în urmă cu 22 de ani actorul a fost cât pe ce să devină soțul Cătălinei Grama (Jojo).

Prezentatorul a dezvăluit la un moment dat, în cadrul unui interviu, că își alesese chiar și nașii, dar totul s-a năruit atunci când a aflat că a fost înșelat: "Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi trebuia să ne cunune Horia Brenciu. În 2000, am cerut-o de soţie. Am făcut şi o prezentare de modă – ginere şi mireasă. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Eram cuplu pe scenă, dar şi în viaţa reală. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit." , a povestit Liviu Vârciu într-un interviu mai vechi, potrivit cancan.ro, citat de playtech.ro.

Liviu Vârciu, mai pregătit ca niciodată să o facă mireasă pe Anda Călin

Liviu Vârciu este hotărât să îmbrace din nou costumul de ginere, după 12 ani de la divorț. Actorul a recunoscut că își dorește foarte mult să ajungă în fața altarului cu Anda Călin, după o relație de 6 ani, în care și-au întemeiat o familie și au devenit părinții a doi copii minunați: "E cea mai lungă relație a mea. E ca și cum am copilărit împreună. E femeia mea și va rămâne pentru toată viața asta.(...) Mă duc la altar. Îmi doresc treaba asta, și nu pentru ea- eu știu că ea își dorește foarte mult să fie în rochie albă- îmi doresc eu, pentru mine, să-i ofer treaba asta.

Dar ea nu vrea tam-tam, nu vrea lume multă, eu vreau multă lume, ca să-mi scot paguba. Ea nu știe treaba asta. Ea vrea puțină lume, nu scot paguba. Și avem discuțiile astea, dar o să cădem de comun acord la un moment dat.", a declarat Liviu Vârciu, în cadrul unei emisiuni TV.

