Eugenia Șerban a apărut fără perucă în direct

Actrița Eugenia Șerban trăiește o grea încercare. În urma unui simplu control medical, actrița a aflat că suferă de două forme de cancer.

”M-am dus la un simplu control, pe care sfătuiesc orice femeie să-l facă în fiecare an. La început nu se știa, s-a spus că ceva nu este în regulă, am început investigațiile și s-a demonstrat că am cancer. Am făcut și testul Papanicolau, dar eu aveam cancer un ginecologic. S-au făcut niște investigații și s-a demonstrat că este cancer. Profesorul Puia, doctorul meu, a ales să facă de urgență o mamografie și la sân, și aveam 2 tumori și la unul din sâni. Și m-am confruntat cu două cancere în aceeași perioadă, la fel de agresive.

Am avut o operație de 12 ore și jumătate. Am ales România în detrimentul Turciei și Vienei. Am dat de niște prieteni doctori la fel de nebuni ca și mine și au acceptat insistența mea de a accepta toate operațiile o dată. Și am avut o operație de 12 ore și jumătate cu un colectiv minunat de medici de la Spitalul Colentina, cărora le mulțumesc și datorită cărora eu sunt în viață în ziua de azi.” - a spus actrița într-o emisiune TV.

A apărut fără perucă în fața telespectatorilor

Actrița se află în continuare sub tratament, iar boala a lăsat urme pe chipul ei.

Fără îndoială, Eugenia Șerban a rămas în continuare la fel de frumoasă.

În semn de solidaritate pentru toate femeile care se confruntă cu această cumplită boală, dar și pentru că a învățat în tot acest timp să se iubească și astfel, Eugenia Șerban a renunțat la perucă.

”Și pentru că m-am săturat de această perucă m-am hotărât să vorbesc. Asta sunt eu, am învățat să mă iubesc așa. Cel mai greu moment a fost când mi s-a spus: o să rămâneți fără păr. Este momentul psihologic pentru orice femeie și pentru orice bărbat.” - a mai spus actrița.