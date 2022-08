Actrița Melis Sezen a primit amenințări din partea unor fani ai serialului “Infidelul”; aceștia ajunseseră să “confunde personajul cu actorul”

Frumoasa actriță Melis Sezen, cea care îi dă viață personajului Derin din serialul “Infidelul”, care va avea premiera mâine, 17 august, de la ora 20:00, la Kanal D, și-a interpretat rolul atât de credibil încât și-a atras o serie de reacții emoționale negative din partea fanilor serialului. Aceștia au considerat că ea este cauza tuturor relelor suferite de personajul principal. În serialul “Infidelul”, personajul Derin trăiește o poveste interzisă de iubire cu Volkan (Caner Cindoruk), care este căsătorit cu Asya (Cansu Dere).

Rolul interpretat de Melis în acest serial tulburător a atras inițial antipatia publicului, frumoasa actriță primind multe mesaje de amenințare pe rețelele sociale.

„La început am avut parte de reacții foarte puternice din partea publicului. Oamenii o urau pe Derin și unii nu mai făceau diferența între mine, actrița, și personajul meu, Derin. Au fost o mulțime de comentarii, și insulte, pe paginile mele, în spațiul online, adresate direct lui Derin… Din fericire, în timp, oamenii au început să o înțeleagă pe Derin și am primit mesaje de la multe femei care spuneau că empatizează cu personajul interpretat de mine in serial, unele chiar se aflau în aceeași situație. Desigur, este nevoie de ceva curaj pentru a recunoaște asta, mai ales că oamenii, de regulă, nu vor să recunoască adevărul, atunci când se află într-o situație similară cu a personajului pe care îl interpretez în <Infidelul>. Mă bucur să văd reacțiile din ce în ce mai bune, și faptul că Derin trezește emoții puternice în r ândul publicului mă face foarte fericită”, a declarat Melis Sezen, publicatiei InStyle, Turcia.

Alături de Derin, telespectatorii vor fi purtați într-un adevărat carusel al emoțiilor – iubire, ură, deznădejde, speranță, trădare, răzbunare. Povestea ei poate fi povestea fiecărui om, femeie sau bărbat care, din iubire, a trădat sau a fost trădat. Personajul poartă publicul într-o adevărată călătorie a maturizării, presărată cu situații inspirate din viața reală.

„Derin este o fată tânără care s-a îndrăgostit de un bărbat căsătorit și pune persoana iubit ă în centrul vieții sale. Îi protejează până la sfârșit pe cei dragi, face totul pentru ei. Apoi cunoaște trădarea, sentimentul de inutilitate. Se schimbă și descoperă că o persoană fericită și pașnică poate face lucruri de care nu se credea capabilă dacă este pusă într-o astfel de situație. Viața lui Derin este o <călătorie> foarte dificilă și plină de incidente, ea evoluând de la o fată tânără, la o femeie complet diferită. Se transformă de la o zi la altă. Acest personaj este foarte special pentru mine”, a subliniat Melis Sezen pentru aceeasi publicatie.

Cine este Melis Sezen?

Melis Sezen, în vârsta de 25 de ani, și-a făcut debutul în televiziune în serialul “Hayat Bazen Tatlıdır”. Primul ei rol principal a fost în serialul “Leke”. Pe lângă cariera ei de televiziune, Sezen a apărut în mai multe filme, și prima ei experiență cinematografică a avut-o în anul 2018, cu un rol în filmul “Bizim İçîn Şampiyon”. În același an, a apărut în filmele “Tilki Yuvası” și “Dünya Hăli”.

Frumoasa actriță a copilărit în Silivri, Istanbul. Membrii familiei sale paterne sunt imigranți albanezi- macedoneni, în timp ce membrii familiei materne sunt de origine turcă, dar au emigrat din Salonic, Grecia. Melis Sezen a urmat cursurile de actorie ale Centrului de Artă Müjdat Gezen, când avea 12 ani. A absolvit Universitatea Koç, Departamentul de Media și Arte Vizuale.

Nu ratați mâine, 17 august, de la ora 20:00, marea premieră a serialului ”Infidelul”, o poveste de viață impresionantă, despre iubire fără limite și trădare. Noua producție turcească va putea fi urmărită de miercuri până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.