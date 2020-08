Actrita Sabina Lisievici promovează frumusetea naturală

“Pentru mine aceasta perioada de stat in casa, a însemnat o binecuvântare pentru ten, pentru ca am făcut o pauza de la machiaj. Îmi place sa ma machiez zilnic și observ ca după o anumită perioada, tenul începe sa își piardă din strălucire. Așadar pentru tenul meu, a fost perfect!.”, a declarat actrita Sabina Lisievici.

Departe de ochii curiosilor, actrita a ales plaja pustie de la Vadu. “Iubesc marea și tot ce tine de ea, iubesc plajele pustii, iar cea de la Vadu este absolut magnifica. Nu am plecat de acasă cu ideea de a face un Shooting, dar atât de mult m-a inspirat peisajul, încât am zis sa profit de ocazie! Îmi plac pozele naturale, îmi place frumusetea naturală și tind sa cred ca noua femeilor, nu ar trebuie sa ne fie rusine sa fim naturale, indiferent de vârsta. Spun asta pentru ca am văzut multe femei care și la plaja vin machiate. Femeile sunt frumoase oricum, dar mai ales naturale!.”, a declarat actrita.

Sabina Lisievici este actrita, designer si poet. Pana la vârsta de 30 ani, Sabina are un CV impresionat. A scris prima sa carte la vârsta de 12 ani sub egida Uniunii Scriitorilor. La vârsta de 14 ani a primit marele trofeu Nichita Stănescu pentru întreaga carieră. In 2019 a urmat o carte de poezii, “Arde-ma in versuri”. A plecat in America unde a urmat Cursurile școlii de actorie a lui Bobbie Chance&Larry Chance, pe care au terminat-o și Brad Pitt, Jennifer Aniston, Drew Barrymore. A jucat in 3 filme de succes, printre care “Back 2 Back”, alături de Florin Piersic Jr, Paul Diaconescu, Howard Dell, Stanislav Ianevsky și mulți alții. A făcut parte din distribuția serialului românesc "Iubiri secrete", alături de Eugenia Şerban, Mircea Dumbăreanu. Tot in America a jucat în “I am not for sale”– film de lungmetraj și cinema și “Wild sunflower” un film de scurtmetraj produs de ea și regizat de către regizorul nominalizat la Oscar Jhonathan Heap, în care a avut rol principal.