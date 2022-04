"Acum îi pasă!" Gabriela Prisăcariu a izbucnit în plâns! Motivul pentru soția lui Dani Oțil nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

In articol:

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au plănuit până la cel mai mic detaliu o escapadă în doi, însă un lucru neașteptat s-a întâmplat înainte de plecare. Frumoasa blondină a izbucnit în lacrimi și i-a spus prezentatorului că nu mai vrea să meargă, de teamă că i s-ar putea întâmpla ceva în timpul zborului.

Dani Oțil:"Ea nu mai vrea să plece deoarece bocește"

Dani Oțil s-a amuzat copios pe seama soției sale. Prezentatorul TV le-a dezvăluit celor de acasă că el și Gabriela Prisăcariu au plănuit să plece pentru prima oară singuri în vacanță, de când au devenit părinți.

Blondina, însă, a izbucnit în lacrimi numai când s-a gândit că i se poate întâmpla ceva și i-a spus partenerului său că nu mai vrea să meargă, pe ultima sută de metri: "După 8 luni în care nu am fost nicăieri cu soția, am decis să plecăm trei zile. Ea nu mai vrea să plece deoarece bocește. De două luni se uită, face rezervări, îmi spune unde o să mâncăm.(...) Acum, ea nu mai vrea să mergem. A zis că până acum, dacă ar fi căzut avionul nu-i păsa, acum îi pasă, ceea ce mă îndeamnă să-i propun să mergem doar separat în vacanțe." , a povestit Dani Oțil pe rețelele de socializare.

Gabriela Prisăcariu, mămică cu normă întreagă

Gabriela Prisăcariu a recunoscut că viața ei s-a schimbat radical de când a devenit mamă. Vedeta încearcă să facă față tuturor responsabilităților, chiar dacă uneori simte că are nevoie de o pauză. Recent, soția lui Dani Oțil a povestit că se luptă să-l învețe pe micuțul Tiago să adoarmă în pătuțul lui, căci are deja aproape opt luni: "Cu adormitul este o altă poveste. De ieri experimentăm ceva nou. Până acum el era adormit numai în brațe, plimbat. Dar se face greu și spatele meu nu mai poate. Așa că de ieri am început să-l pun în pătuțul luni, la trei ore de la ultimul somn, îi pun o melodie, se mai foiește, mai plânge și până la urmă adoarme.

Am învățat o lecție foarte importantă zilele astea- că trebuie să fii puternică și să te ții tare, pentru că dacă el te simte slab, gata, s-a terminat. Adică, când începe să plângă în pătuț, imediat îl iei în brațe, cum fac eu, nu e bine. Dar încerc să fiu tot mai puternică și să nu mă las impresionată. Este foarte greu.", a declarat Gabriela Prisăcariu, pe contul personal de Instagram.