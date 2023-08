”Acum înțeleg multe” Ce a spus Theo Rose despre Gina Pistol și Smiley, după ce a realizat că un lucru îi va lega mereu. Artista și Anghel Damian le calcă acum pe urme soților

In articol:

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu mai bine de trei luni, atunci când a adus pe lume un băiat perfect sănătos.

Acum ea și Anghel Damian sunt artiști, dar și părinți și învață zi de zi să facă slalom între cele două vieți, profesională și personală.

Ce a spus Theo Rose despre Gina Pistol și Smiley, după ce a realizat că un lucru îi va lega pe vecie

Theo Rose, o mamă descurcăreață și împlinită

Artista spune că în ceea ce o privește, de mare ajutor i-a fost nimeni altul decât Smiley, devenit și el tată de fată în urmă cu doi ani.

Pentru că au făcut echipă în cadrul unui concurs de muzică, Smiley și Theo Rose au petrecut foarte mult timp împreună, iar asta i-a apropiat și i-a ajutat.

Concret, tânăra mămică spune că Smiley și Gina Pistol, având deja experiență, i-au dat tot felul de sfaturi, iar ea abia acum, când e mamă, îl poate înțelege perfect pe colegul ei.

„Da, foarte mult! Acum înțeleg foarte multe momente prin care el trecea în sezonul trecut. A fost și foarte bun cu mine și el, dar și Gina, au împărtășit tips and tricks cu mine și am avut și foarte mulți oameni din breaslă care m-au sfătuit pentru că altfel te înțelege un om care are tot atât de multă activitate cât ai și tu”, a declarat

Iar pe lângă sfaturile primite, de ajutor îi este artistei și iubitul. Ea și Anghel Damian fac echipă bună și acasă, dar și pe platoul de filmare.

Și asta pentru că au învățat să își împartă timpul și să își organizeze programul astfel încât copilul să fie mereu în grija unui dintre ei. Însă, dacă acest lucru este uneori imposibil, în ajutor le vin bunicile și bona.

”Noi doi ne-am împărțit timpul, astfel încât atunci când unul are treabă, celălalt să fie acasă, avem și o bonă, o doamnă pe care am angajat-o și vine de dimineață de la 8, până după amiază pe la ora 17.00, iar atunci când am filmări sau concerte vine mama și ne ajută, sau vine mama lui Anghel, stau și petrec nopțile la noi, ne ajută foarte mult bunicile. Sunt excepționale! Am descoperit-o pe mama, am redescoperit-o și o iubesc mult mai mult”, a mai spus artista.

Plus că, mai notează ea, are parte și de un copil foarte cuminte, care nu o dă peste cap cu oboseala și stresul, iar asta face ca lucrurile să meargă strună în familie, iar pe ea să fie o mamă relaxată și o artistă care-și poate continua meseria fără a face compromisuri.

”Și eu, și copilul, ne-am obișnuit unul cu celălalt. Am fost uimită să văd că bebelușii chiar funcționează după un program, un orar fix, adică chestia asta mă relaxează foarte tare. Știu exact că trebuie să mănânce atunci, știu ce gesturi face atunci când îl doare burtică, atunci când vrea să mănânce sau orice altceva, când trebuie să regurgiteze sau… Suntem foarte relaxați!”, a mai adăugat cântăreața.