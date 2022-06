„Acum mă căsătoresc” Iulia Vântur, primele declarații despre nuntă! Vedeta a ales deja destinația pentru luna de miere

In articol:

Iulia Vântur a ales să-și lase cariera și viața din România și s-a mutat în India, în urmă cu mai bine de un deceniu. Nimeni nu i-a dat nicio șansă, dar iată că acolo a ajuns pe cele mai înalte culmi ale succesului. Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din India, iar în prezent are turnee prin Statele Unite ale Americii.

Lucrurile, însă, nu s-au așezat doar pe plan profesional pentru superba blondină, ci și pe plan personal!

Ea și renumitul actor de la Bollywood, Salman Khan, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri. Cei doi sunt foarte discreți cu relația lor și nu prea se știu detalii despre ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Relația lor are aproape 10 ani, astfel că nu puțini sunt cei care s-au întrebat când au de când să facă pasul cel mare. Ba chiar și părinții vedetei au această curiozitate.

„Până la un moment dat, ca toți părinții, mă întrebau când o să fac pasul. I-am zis mamei așa: `Mama, vrei să fiu fericită sau căsătorită`? Că dacă vrei să fiu căsătorită, am zis: acum mă căsătoresc. Mi-a zis că vrea să fiu, totuși, fericită. (râde, n.red)”, a explicat Iulia Vântur pentru Fanatik.ro .

Citeste si: Loredana Chivu s-a operat după ce a pierdut lupta cu kilogramele. “Nu am avut dureri. Chiar a fost decizia corectă pentru mine"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Unde vrea să meargă Iulia Vântur după căsătorie?

Citeste si: După ce a apărut îmbrăcată în rochie de mireasă, Iulia Vântur a făcut anunțul despre copil. Vedeta și Salman Khan sunt pregătiți să devină părinți

Chiar dacă încă nu și-a făcut planurile pentru nuntă, blondina știe deja unde va merge în luna de miere cu viitorul ei soț. Ei bine, spre surprinderea tuturor, aceasta nu a ales o destinație din India, ci preferă să marcheze acest moment special pe o insulă exotică.

Citeste si: Iulia Vântur, geloasă pe admiratoarele iubitului ei? Mesaj neașteptat pentru fanele lui Salman Khan: „Pot spune că este iubitul lor imaginar”

„Am văzut Taj Mahal-ul, e foarte frumos, dar nu îl văd ca destinație de lună de miere. Eu, când eram mai mică, adolescentă, am văzut un loc superb: Bora Bora. Nu am ajuns încă, cumva pentru că am păstrat-o ca destinație de lună de miere”, a mai spus blondina pentru sursa menționată anterior.