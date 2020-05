In articol:

Fostul fotbalist Ciprian Marica a avut mereu lipici la femei, chiar si cand era doar un pusti si doar muncea din greu pentru o cariera de succes.

Emil Ursu, antrenorul care l-a crescut pe Marica, a vorbit despre perioada in care l-a avut sub aripa sa protectoare. Ciprian provine dintr-o familie instarita, dar isi dorea mult sa reuseasca pe cont propriu si sa devina un fotbalist de succes.

a spus Ursu pentru ProSport.

Ciprian Marica avea succes la fete si cand era pustan: "Avea gagici. Niste frumuseti"

Tip bine inca din perioada junioratului la Dinamo, Ciprian Marica atragea privirile domnisoarelor oriunde mergea.

"Avea 14 ani și jumătate când l-am promovat la echipa de tineret, la Dinamo. Mulți au spus că sunt nebun, că-l forțez, dar le-am răspuns că, dacă îl mai las la grupa lui, se plafonează, nu mai are ce arăta acolo. Păi, la 14 ani era deja înalt cât unul de 18, avea forță, avea viteză, era în firea lucrurilor să-l împing spre mai sus!

La tineret, chiar jucând cu alții mult mai mari ca el, am încercat să-i acord încredere, să-l responsabilizez. I-am dat banderola, l-am pus să bată penalty-uri în jocuri oficiale", a mai spus antrenorul Emil Ursu.

Ciprian Marica, legaturi amoroase cu iubitele prietenilor

Ciprian Marica e spaima prietenilor! Fostul fotbalist de nationala a fost prins la hotel cu Ana Muntean, sotia lui Florin Muntean, prietenul lui de familie, dar aceasta nu este singura aventura pe care a avut-o cu femei implicate in relatii serioase.

Potrivit jurnalistilor de la cancan.ro, Marica are la activ alte cel putin doua escapade amoroase cu tinere cuplate cu prieteni de-ai lui.

Inainte sa se culce cu Ana Muntean, fostul atacant a mai calcat stramb de cateva ori. O data cu iubita colegului de la nationala, Alex Maxim. In urma cu aproximativ patru ani, personajul momentului incerca sa o bage in patul lui pe Cristina Roventa, desi ea era iubita lui Maxim. Ciprian a abordat-o intr-o toaleta si a tot insistat sa ii dea numarul de telefon. Cand a aflat de isprava lui Marica, Maxim a incercat sa se razbune si a bombardat-o cu mesaje si like-uri pe Facebook pe logodnica lui Ciprian de la vreme aceea, Laura Teodoru.

Tot atacantul de la nationala Romaniei ar fi fost motivul pentru care un cuplu din showbiz nu a mai ajuns niciodata la altar. Fosta prezentatoare de televiziune Daiana Anghel si-ar fi inselat viitorul sot cu Ciprian Marica.

Jurnalistii de la cancan scriu ca bunul prieten al lui Marica, Tomoiaga, a aflat ca cea cu care urma sa se casatoreasca ii pune coarna cu nimeni altul decat fotbalistul de la nationala Romaniei. Sub pretextul ca se ocupa de PR-ul restaurantului si al plajei pe care Ciprian le detine in statiunea Mamaia, Daiana Anghel era mereu in compania marelui crai. Desi multi prieteni ii spusesera ca logodnica lui ar avea o aventura cu Marica, Tomoiaga nu a crezut pana cand nu a vazut cu ochii lui. Pana la urma tanara fosta prezentatoare de televiziune pe vremea aceea ar fi recunoscut relatia, iar barbatul incornorat a rupt logodna si a anulat nunta, desi pregatirile intrasera in linie dreapta.