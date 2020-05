In articol:

Margherita a intrat in mari belele. Fiica lautarilor de la Clejani a fost testata pozitiv cu heroina dupa ce a provocat un accident la volan. Blondina neaga ca ar fi consumat droguri, insa testul efectuat la INML arata ca se afla sub influenta substantelor interzise. Marga are acum dosar penal si risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la cinci ani.

In fata jurnalistilor, Margherita de la Clejani a declarat ca a provocat accidentul de circulatie pentru ca se privea in oglinda retrovizoare si se ruja. Surse bine informate au dezvaluit ce facuse fiica Vioricai de la Clejani inainte sa fie prinsa de politie.

“Toate bune și frumoase… ce teste să se facă? Alcooltest nu există, droguri nu există… Eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele. Nu am avut nici o problemă. Am condus bine. Mai era Johnny Depp cu mine în mașină. Am accidentat pur și simplu o mașină, veneam de la o petrecere… Eu nu vorbesc cu presa din România, eu sunt de la Hollywood”, spunea Margherita dupa iesirea de la audieri.

Tanara artista ar fi petrecut toata noaptea, inainte sa iasa pe strada si sa faca accident, sustin surse citate de jurnalistii de la cancan.ro. Margherita si iubitul ei ar fi fost impreuna la un "party" care a avut loc chiar acasa la ea, intr-un complex rezidential din apropierea Deltei Vacaresti. Aici ar fi consumat substante interzise.

Iubitul Margheritei, condamnat pentru consum de droguri

Iubitul Margheritei a avut probleme cu legea in trecut, dar nici acum nu ar fi prea cuminte, sustin apropiatii. Tanarul cu care se iubeste fiica lautarilor de la Clejani a fost condamnat pentru consum si detinere de substante stupefiante. In urma cu aproximativ doi ani, trapper-ul a fost implicat intr-un dosar de droguri. El a semnat atunci un acord de recunoastere si s-a ales cu o amenda penala si a fost nevoit sa plateasca si cheltuielile de judecata.

Viorica de la Clejani, atac la iubitul Margheritei? "Anturajul te strica"

Viorica de la Clejani este foarte afectata de cand fiica ei a ajuns pe mana politiei. Artista a dat vina pe anturaj, nefiind exclus ca sotii Viorica si Ionita de la Clejani sa nu fie de acord cu relatia Margai cu tanarul cantaret de trap, membru al trupei "Nordwlui".

„Uneori anturajul strică. Spune-mi cu cine umbli, ca să-ţi spun cine eşti, era un proverb. Şi voi, ştiţi ceva? Fiecare aruncă cu ce are în suflet. Eu sunt o persoană bună, îi mulţumesc lui Dumnezeu că mă iubeşte. Cum să reacţionez?! Numai mamă să nu fii! După două luni de stat în casă e normal să am o reacţie. Îmi cer scuze față de domnişoara ziaristă, asta este. Este firesc să fii aşa, o mamă trebuie să îşi ierte copilul. Vin dintr-o generaţie unde n-am auzit de aşa ceva şi nu am consumat în viaţa mea. Pe unde mă duc eu, oamenii fac lucrurile astea şi sunt oameni cu cap, cu familii, cu copii acasă, oameni în toată firea. Eu nu m-am atins de aşa ceva. De unde să ştiu eu, o femeie de ţară, cum şi ce sunt astea. Eu o hrănesc pe Margherita, am încredere în ea, să lăsăm autorităţile să îşi facă treaba şi după aia, orice ar fi, oricât ar greşi un copil, eu ca părinte trebuie să îl îndrept pe drumul cel bun şi să am grijă de el. Eu nu ştiu nimic, ce s-a întâmplat, voi m-aţi luat prin surprindere, eram nepregătită. Care n-a greşit să dea cu piatra. Toţi o dată-n viaţă greşim. E normal, e firesc, sunt adolescenţi”, a spus Viorica de la Clejani într-un interviu pentru România TV.