„Acum suntem trei” Vlad Gherman și Oana Moșneagu au făcut anunțul! Fanii s-au grăbit să-i felicite

Oana Mășneagu și Vlad Gherman împărtășesc cu fanii lor toate evenimentele importante din viața lor. Sunt zi de zi prezenți pe rețelele de socializare și nu ezită niciun moment să stea la povești despre viața lor personală. Cu doar câteva minute în urmă, cei doi au dezvăluit că acum nu mai sunt doi, ci trei, dându-le de gândit internaților.

Cu puțin timp în urmă, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au postat în mediul online un mesaj prin care au dat de înțeles că urmează să devină părinți. În cel mai nou vlog al lor, au explicat că nu e vorba de niciun copil, ci de o mică pisicuță, pe care au luat-o acum câteva zile.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au mărit familia

Micuța felină se numește Moț și, dacă primele zile a fost foarte liniștită și fără energie, după a 5-a zi de acomodare s-a dovedit a fi exact contrariul.

„În caz că vedeți, nu mai suntem doi, suntem trei. Ea este Moț, este pisicuța nostră pe care am luat-o acum câteva zile, 5 mai exact, încă se mai acomodează cu locul și am vrut să faceți și voi cunoștință cu ea. Prima zi, ce-i drept, ne-am speriat, pentru că nu se acomoda deloc. Îi era foarte frică de noi, stătea mai mult ascunsă sub canapeaua asta.”, a spus Vlad Gherman.

Oana Moșnagu și Vlad Gherman au recunoscut că s-au speriat inițial, având în vedere că puiul de pisică era mult prea liniștit, însă s-a dovedit a fi numai o perioadă de acomodare, pentru că, după

numai 5 zile, a început să fie „un haos pe pământ”.

„Era foarte leșinată, foarte fără energie, foarte apatică, era speriată”, a completat Oana Moșneagu.

„5 zile mai târziu se dovedește a fi un haos pe pământ această pisică, care acum, culmea, e foarte foarte cuminte și drăguță și îți vine să o smotocești.”, a concluzionat Vlad Gherman.