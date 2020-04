In articol:

Ștefan Petrencic l-a huiduit pe Liviu Dragnea acum un an. La vremea respectivă, presa a relatat că Ştefan Petrencic (28 ani) a susţinut că, odată scos din sala unde avea loc întâlnirea dintre sătenii din Dumbrăveni (Suceava) şi Liviu Dragnea, a fost luat la pumni şi palme de un grup de susţinători ai PSD, care l-au fugărit apoi până la ieşirea din sat. Incidentul din data de 18 aprilie 2019, când Petrencic a reuşit să-l înfurie la culme pe Liviu Dragnea, în cursul unei întâlniri electorale, a avut urmări, a relatat Adevărul. Ştefan Petrencic, tânărul în vârstă de 28 de ani din Zvoriştea, care a fost filmat în timp ce este jignit şi îmbrâncit în sala unde avea loc întâlnirea între liderii PSD şi alegătorii din judeţul Suceava, susţine că incidentul nu s-a încheiat la ieşirea din clădire. (vezi cum câștigă bani Liviu Dragnea de pe urma pandemiei de coronavirus)

Petrencic a huiduit în timpul discursului liderului PSD şi a susţinut că, ulterior, a fost bătut de un grup de susţinători ai PSD, care l-ar fi lovit cu pumnii şi cu palmele şi l-ar fi fugărit până la ieşirea din sat. „Să ştiţi că şi eu am votat cu PSD-ul, dar mi-am dat seama că nu o să facă niciodată ceea ce promit. Eu i-am spus lui Dragnea ce m-a durut pe mine. La noi în comună, de exemplu, nu s-a turnat o palmă de asfalt de zeci de ani, de la Revoluţie. Nu avem locuri de muncă şi suntem nevoiţi să plecăm cu toţii să muncim pe afară. Sunt tinichigiu auto şi am muncit în ultimii ani prin Germania şi Anglia”, a declarat Ştefan pentru publicaţia podul.ro. Ştefan Petrencic a filmat cu telefonul momentul în care cei prezenţi în sală se năpustesc asupra lui după ce-l huiduie pe liderul PSD, Liviu Dragnea.

„Fac plângere împotriva celor care m-au lovit şi, dacă o să câştig, nu-mi trebuie nimic pentru mine. Donez toţi banii unui cămin de bătrâni sau unui orfelinat. Eu nu am nevoie de bani. Le-am spus tuturor celor care mă sună să mă întrebe ce am nevoie. Am bani pentru că am muncit din greu pe afară. Vreau însă ca oamenii să priceapă că un singur om, oricât curaj ar avea, nu poate schimba un regim întreg. Trebuie să ne unim, să fie unitate între noi cei care ne-am săturat şi să ieşim la vot”, a mai spus Ştefan Petrenciuc.

Petrenciuc nu a mai făcut plângere, dar încă trăiește cu frica în sân. Recent, Ștefan a postat pe pagina sa de facebook o fotografie cu un grup de polițiști în fața unui bloc, cu mesajul „Când cineva te vrea cu adevărat, te caută!”, sugerând că ar putea fi, încă, în atenția autorităților. La câteva săptămâni după ce Ștefan l-a huiduit pe Dragnea, politicianul a intrat la pușcărie. În luna mai 2019, şeful PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și jumătate de închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.