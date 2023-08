”Acum vreau să vă mărturisesc” Deea Maxer, dezvăluire de ultim moment! A făcut anunțul despre schimbarea din viața sa, în urmă cu puțin timp

In articol:

Deea Maxer este implicată într-o mulțime de activități și, chiar dacă a trecut printr-o perioadă delicată în ultima vreme, din cauza divorțului de fostul soț, aceasta face tot posibilul să facă lucruri care să-i aducă o stare de bine.

Așa se face că, pe lângă proiectele în care este implicată, tânăra a decis să facă și un curs de machiaj, explicându-le cu exactitate fanelor sale despre ce este vorba, dar și motivul pentru care a decis să

se orienteze către acest domeniu.

Mai mult decât atât, bruneta a mai dezvăluit că, după finalizarea cursului, aceasta chiar va începe să machieze alte femei și va anunța public când va da startul programărilor.

„Am fost întrebată de cineva dacă acest curs de make-up pe care îl fac acum îl fac pentru mine. Nu…nu este cazul, pentru că eu mă machiez de peste 15 ani, în spectacole, în evenimente sau emisiuni de televiziune. Fiind înconjurată de make-up artiști și fiind pasionată de acest domeniu am știut să fur meserie de la ei…secretele din acest domeniu. Inclusiv informații de bază pe care le-am pus în aplicare pe mine sau pe prietenele mele. Acum vreau să vă mărturisesc că fac un curs de perfecționare la academia prietenei mele pe care o cunosc de peste zece ani. Este o persoană care este doxă de informație, iar pe mine mă interesează să știu baza, foarte, foarte bine. În momentul de față eu am terminat cursul, acum sunt la practică. Atunci când mă refer la acea bază de a învața, eu nu mă refer la aplicatul culorilor sau la ordinea produselor pentru că eu am mai lucrat în sensul acesta și știu să fac asta. Însă, mă interesa de la acest curs să învăț despre forma feței, despre fizionomii, despre corecții, despre forma ochilor, despre transformări, despre cum corectăm sau îmbunătățim anumite trăsături și apoi să le pun în practică. Deci, eu sunt în zilele de practică acum, cursul l-am terminat. În curând o să vă dau și liber la programări, pentru că eu voi începe să machiez. Bineînțeles pentru evenimente sau altă zi în care trebuie să aveți o schimbare”, le-a spus Deea Maxer internautelor.

Iubitul Deei Maxer, Robert Drilea, își dorește să devină tată

Deea Maxer trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de noul ei partener de viață, Robert Drilea, iar cei doi sunt extrem de fericiți împreună și radiază de bucurie când sunt unul în prezența celuilalt.

Mai mult de cât atât, nu de mult, Deea Maxer chiar a făcut o serie de declarații despre relația pe care o are cu partenerul ei, dezvăluind chiar că bărbatul își dorește, la rândul său, să devină tată, iar vedeta nu a ezitat să mărturisească faptul că au avut chiar o discuție pe baza acestui subiect.

„Robert își dorește copii, vrea să fie tată. Ca orice cuplu am discutat toate aspectele legate de viitor, de viață și avem planuri frumoase, iar cu sănătate și înțelepciune, sper să le ducem la capăt, să le împlinim” , a spus Deea Maxer.

Deea Maxer și Robert Drilea [Sursa foto: Instagram]