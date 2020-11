Acuzații dure la adresa lui Dani Mocanu, după ce a folosit un leu rănit în videoclipul lui. Poliția intră pe fir: ”Slăbit, chinuit, ținut în lesă…”

Dani Mocanu [Sursa foto: Facebook]

Dani Mocanu este atacat din toate părțile, după ce a folosit în videoclipul lui, un leu slăbit și rănit. Imaginile din videoclipul aflat pe locul 1 în trendingul românesc de câteva zile au devenit virale pe internet. Se poate observa clar cum leul este rănit și destul de slăbit, iar acest lucru a fost sesizat de foarte mulți internauți, care au trimis petiții oamenilor legii.

”Frustrare și neputință! Acestea sunt sentimentele pe care le am în acest moment. 1 în Trending? Serios? FELICITĂRI celor care susțineți această melodie/videoclip. Imi pare rău că deranjez cu această postare, insa NU pot rămâne indiferentă.

A păi imi cer scuze ...." rege al Romaniei " , nu ar fi cazul sa suprimam aceasta " maretie " asemeni LEULUI ( ADEVARATUL REGE al Junglei ) , cum a fost prezentat , ca un simplu trofeu intr-un clip : RANIT, SLABIT , CHINUIT , TINUT IN LESA si cel mai probabil sub influenta anumitor substante pentru a fi docil .... Sa schimbam putin rolurile sa poti arata ca un " ADEVARAT TROFEU " intr-un clip ? In aceeasi ipostaza ? Nu doresc RAUL nimanui . Imi doresc doar ca acest caz , conform legilor din tara noastra , sa se rezolve si ca cineva sa fie tras la raspundere pentru acest suflet nevinovat . Starea lui este DEPLORABILA !”, a postat Diana Andrei, tânăra care a și îndemnat oamenii să trimită o petiție la Poliția.

Petiția către Poliția Animalelor

Tânăra care a sesizat acest lucru pe internet, îndeamnă oamenii să trimită petiții pentru ca cel vinovat să plătească. Internauții au distribuit în număr foarte mare acest mesaj, fiind foarte revoltați de situație.

"Buna ziua,

Am observat in cadrul online in videoclipul acestui artist muzical Dani Mocanu , mai exact in ultimul sau videoclip intitulat " Stop Romania " , detinerea si prezentarea unui LEU , aflat intr-o stare grava de sanatate , fiind foarte slabit si ranit . Ma gandesc ca dansul poate sau nu poate avea nici o vina pentru detinerea acestui leu , dar cu siguranta cunoaste persoana care i-a adus acest animal in platourile de filmare . Exista legi , si documente care trebuie sa ateste provenienta acestui leu , dar mai ales de ce este in acea stare deplorabila . VA ROG , ca un simplu cetatean cu speranta ca dvs , intreaga POLITIE ROMANA , reprezentati DREPTATEA , SIGURANTA și INCREDEREA ... Rezolvati acest caz !!!! ", este petiția trimisă de tânăra, care a sesizat faptul că animalul este rănit în videoclipul lui Dani Mocanu.

