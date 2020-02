Exploit, un fost membru al trupei 5Gang, a ajuns protagonistul unui scandal amoros, după ce două foste iubite, Paulina și Larisa, au decis să facă împreună un vlog și să scoată la lumină câteva lucruri neștiute despre cântăreț.

Fostele iubite au hotărât să-l demaște pe Exploit

Paulina s-a despărțit de Andy (alias Exploit) în urmă cu câteva luni, după o relație de aproape doi ani. Aceasta a aflat ulterior că tânărul se cuplase cu ea în timp ce avea deja o relație, cu Larisa. Aceasta a mărturisit că a fost părăsită iemdiat după ce a fost nevoită să-i cumpere lui Exploit un telefon de 6.500 lei, pe motiv că ea este de vină pentru distrugerea aparatului pe care îl avea. Larisa spune că Exploit a condiționat continuarea relației cu ea doar cu achizționarea unui dispozitiv nou.

Tânăra a făcut rate la bancă, pentru care a muncit mai mult de un an, însă chiar și așa, Exploit a dispărut și apoi s-a cuplat cu Paulina.

”În 2018 ne-am certat pe o chestie minusculă, nu mai știu exact, iar el avea telefonul în mână. Era un iPhone 7, ceva super-basic, nimic wow. Și i-am dat peste mână, iar el l-a scăpat și nu l-a luat de pe jos. Apoi a călcat pe el și s-a zgâriat de gresie. După ce l-a luat și a văzut cum arată a zis că el nu vrea să stea cu telefonul așa și mi-a zis că dacă eu vreau să mai fiu împreună cu el trebuie să-i cumpăr alt telefon. Trebuia s-i iau iPhone 7 dar i-am luat iPhone X.

Am vorbit cu mama și nu i-am spus ce s-a întâmplat, i-am zis numai că am nevoie de bani să cumpăr un alt telefon cuiva și am făcut credit la bancă de 6.500 lei. După ce am luat banii, am mers la el să-l comandăm, să vină în showroom. După aceea am mer sși l-am luat, nici măcar mulțumesc nu a zis.

Pentru a plăti ratele am lucrat cam un an și m-am băgat și în datorii. După aceea am lucrat să plătesc datoriile”, a povestit Larisa în vlogul Paulinei.

Anul trecut am vorbit cu el și mi-a zis că-i pare rău, dar să-mi dea banii înapoi nu a menționat vreodată. Nu s-a comportat diferit, mă așteptam la puțină compasiune.

Exploit a făcut parte din formula de bază a trupei 5Gang până anul trecut când, pe fondul unor neînțelegeri cu Selly, a fost nevoit să părăsească proiectul.