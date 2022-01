 Acuzații grave după moartea Raisei! "Polițiștii s-au dus peste martori și i-au amenințat!" Ce nu și-au dorit să apară pe camerele video

In articol:

Un adevărat scandal mediatic a izbucnit după ce un agent de poliție a accidentat mortal pe trecerea de pietoni o copilă și a băgat în spital o alta, după ce gonea cu viteză pe bulevardul Laminorului din zona de Nord a

Capitalei. Martorii tragediei au dezvăluit tot felul de detalii controversate de la fața locului, iar oamenii cred că agentul de poliție ar beneficia de ajutorul colegilor săi, în ciuda faptei sale.

Acesta și-ar fi anunțat colegii de muncă de faptă, înainte să sune la ambulanță și ar fi fost ajutat de alți polițiști să se schimbe jacheta cu inscripțiile poliției într-una de civil pentru a evita furia oamenilor.

Au trecut zile bune de la incident și continuă să iasă la iveală noi detalii. Totodată, se fac acuații grave la adresa oamenilor legii, colegi cu agentul care a omorât-o pe Raisa.

„ S-au dus peste oameni care au văzut, care au camere de supraveghere din zonă și au început să-i amenințe. Polițiștii de la secția 5. Da, probăm acuzațiile. Eu am stat la locul accidentului și am stat de vorbă cu oamenii din zonă.

A început să spună domnul milițian că de fapt era un autobuz în stație, ba că nu era semnalizat foartte bine pe jos. Și asta e adevărat, da, iar aici e de vină primăria.

Acolo scrie foarte clar pe toată zona: e o zonă cu limitare 30/h.

Există un regulament. O mașină din asta de poliție, autospecială, nu poate fi condusă de oricine. Nu era nicio misiune de urgență. Era plecat de o oră și 30 de minute. Nu știu de ce, pe minute, nu se știe ce a făcut nemernicul ăsta. Nu a fost la școli. El nu are nicio pregătire, iar polițiștii mint de sting.

Am văzut cum după înmormântare, pe la 6 seara, sâmbătă, a avut loc o revoltă în fața secției 5 de poliției. Erau vreo 50-60 de oameni care aprindeau lumânări și cereau dreptate pentru Raisa”, a declarat Sorin Ovidiu Bălan, într-o emisiune TV.

„ Cred că mașina era condusă cu o viteză mult prea mare, cred că nu s-a acordat prioritate”

O martoră povestește, vizibil afectată de ce a văzut, că agentul de poliție avea o viteză foarte mare și nu crede că ar fi acordat prioritate, motiv pentru care a intrat din plin în fetițe. Simona esta una dintre cei care au sunat de urgență la 112 și au cerut ca salvatorii să vină rapid la fața locului. Mai mult, ea a văzut-o pe Raisa întinsă pe asfalt.

„Am auzit o bubuitură, am văzut-o pe fetița care a scăpat rănită, iar martorii de pe trotuar ne-au spus că mai e o fată rănită grav. Am sunat la 112 la 4-5 minute de la producerea accidentului. M-am dus la locul accidentului și am văzut-o pe Raisa. Este de neconceput ca pe bulevardul unei capitale europene să se întâmple așa ceva. Cred că mașina era condusă cu o viteză mult prea mare, cred că nu s-a acordat prioritate”, a declarat Simona, martora tragediei.

Tatăl Raisei: „T răind în România s-ar putea ca totul să fie mușamalizat, toți să se spele pe mâini”

Agentul de poliție, în vârstă de 27 de ani, lucra la Secția 5 încă din 2017. El a fost angajat din sursă externă, după ce muncise înainte în Marea Britanie și făcuse doar două luni de pregătire înainte să îmbrace uniforma și să se pună în slujba cetățenilor. S-au luat deja primele măsuri împotriva sa, el a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, iar tatăl Raisei speră ca agentul de poliție să primească exact ceea ce merită, iar cazul să nu fie mușamalizat.

„Eu sper că autoritățile o să-și facă treaba și datoria, pentru c ă totuși e un copil de 11 ani care nu ar fi trebuit să plece așa repede pentru un nenorocit care aleargă ca disperatul. Eu sper că o să fie bine, dar toți trebuie să ne gândim că trăim în România.

Și trăind în România s-ar putea ca totul să fie mușamalizat, toți să se spele pe mâini. Dar, noi sperăm să fie bine. Să facă dreptate! Să plătească pentru că asta e", a mai declarat tatăl Raisei în urmă cu câteva zile.

