Acuzații grave la adresa Alexandrei Stan! Artista i-ar fi furat iubitul unei foste concurente de la ”Bravo, ai stil”. Mesajul public pe care tânăra i l-a transmis cântăreței: „Știai că este cu cineva”

Alexandra Stan radiază de fericire, căci artista este într-o relație cu un alt bărbat, la un an de la divorț. Ei bine, însă, ceea ce abia acum a ieșit la iveală este că, de fapt, cântăreața ar fi intrat într-o relația cu un tânăr care deja ar fi avut o iubită, fapt susținut chiar de către fosta parteneră de viață a acestuia.

Concret, Bianca Alexandra, o fostă concurentă de la ”Bravo, ai stil”, spune că a fost părăsită de iubitul ei, chiar pentru Alexandra Stan și, mai mult decât atât, chiar artista l-ar fi încurajat pe bărbat să renunțe la fosta relație.

”Mulțumesc Alexandra Stan, pentru că ai fost atât de bună și i-ai spus iubitului meu să mă părăsească, pentru că îți este dor de el și vrei ceva serios, chiar dacă știai că este cu cineva! Diego Musik, poate acum o să devii celebru, așa cum ți-ai dorit. Tu cauți oportunități, nu iubire! M-ai folosit doi ani, dar acum Dumnezeu mi-a arătat calea. Îți doresc toate cele bune alături de noua ta Alexandra! Sper că ea va avea mai mult grijă de tine, decât am avut eu! Amin!”,

a scris Bianca Alexandra, pe rețelele de socializare.

Bianca, acuzații dure la adresa Alexandrei Stan

În același timp, Bianca a ținut chiar să-i transmită un mesaj public Alexandrei Stan, spunând că nu e în regulă să-ți construiești fericirea pe tristețea altcuiva, în special a unei alte femei.

De asemenea, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, a mai precizat că artista ar fi trebuit să se gândească înainte la toate aceste aspecte și să se pună în situația în care ar fi fost părăsită de iubitul ei, iar lucrurile cu siguranță ar fi stat diferit în prezent.

„Cu demnitatea rămasă, nu prea multă, vreau să le urez celor doi îndrăgostiți, se pare, multă fericire, mult mai multă decât am avut eu în acești doi ani și sincer nu prea pot să mai spun multe, nu am cuvinte.(...) Pot să îi spun Alexandrei (n.r. Stan) că nu este în regulă să desparți sau să te implici în relația nimănui pentru că probabil că și ea a suferit la rândul ei și probabil că ei nu i-ar plăcea ca cineva să fie în situația în care sunt eu în momentul de față.(...) Nu sunt doar o femeie părăsită și înșelată, sunt o femeie care a ajutat doi ani de zile un om să crească din foarte multe puncte de vedere, un om care nu are niciun fel de orientare în viață și nu vreau să îl denigrez în niciun fel, dar ăsta este adevărul și încercând să îl ajut pe el, m-am pierdut pe mine. Doar atât pot să îi spun Alexandrei, că ar fi trebuit să se gândească cum ar fi fost dacă era ea în locul meu pentru că au fost atât de multe între mine și acest om încât eu am tot încercat până în ultimul ceas. (...)Despre ea, ce pot să spun? Și-a văzut interesul, a prins-o flama aceasta a iubirii, a atracției, care m-a păcălit și pe mine la început, dar am ajuns la concluzia că oamenii nu o să se schimbe.(...) Nu a avut nici măcar demnitatea să vină și să îmi spună ce se întâmplă, a trebuit să aflu eu(...) Chiar am apreciat-o foarte mult pe fata asta, dar acum nu pot să mai apreciez oamenii ăștia falși”, a mai spus Bianca Alexandra, pe pagina personală de Instagram.

Bianca Alexandra [Sursa foto: Instagram]