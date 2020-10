Bravo! Ai stil Celebrities, ediția de sâmbătă, 3 octombrie

Bravo! Ai Stil Celebrities ediția de sâmbătă, 3 octombire a început în forță: Andreea Tonciu a intrat într-un conflict cu Roxana Nemeș, însă de această dată, argumentele brunetei au fost halucinante!

Andreea Tonciua a inceput prin a povesti că o deranjează atitudinea Roxanei, care a inceput sa jigneasca. Ironic, Roxana i-a întors întrebare cu un „Cine?”, iar de aici a degenerat un adevărat scandal.

Criștina Șișcanu a explicat cine are carismă și... cine nu!

Andreea Tonciu: Nu, a venit mama mea aici si a inceput să jignească (...) Îmi este rusine de rusinea ta! Daca deschidem internetul vedem acolo ce n-a vazut Parisul! Eu le am pe telefon dar nu le pot da pe tv, ca mi-e rusine de rusinea ta! Cine esti? Cine te recomanda pe tine? În afara de ce am vazut pe telefon.... imi este rusine sa vorbesc cu una ca tine , ca mi-e rusine. cine esti tu? Să-ti fei rusine, in locul tau bagam capul in pamant si taceam din gura. Esti singura care a apărut in ipostaze urate, extrem de urate.

Și alte concurente au fost de acord cu părerea Andreei Tonciu, explicând: „Nu as vrea sa vorbesc cu Roxana.... are ea stilul ei sa vorbeasca...”

Cristina Șișcanu:„Nu ma mai lua peste picior, ca cu mine nu-ti merge. Bia are carisma, Tonciu are carismă, Oana Radu are carismă și eu am. În rest...a si Theo Rose, dar nu o vedeam pe aici.”

Și Deea Condrea a comentat stilul Roxanei Nemeș de a se raporta la celelalte colege, fiind de acord cu Andreea Tonciu: „Și mie mi se pare că vorbeste arogant..eu n-am avut niciun conflict cu ea, dar mi s-au paut unele adresari gen «saracele de voi», «mi-e mila de voi»...cam arogant.”