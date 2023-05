Ada, fosta iubită a lui Dinu Maxer, a răbufnit după despărțirea de artist. Tânăra spune lucrurilor pe nume: “M-a copleșit. Am fost acuzată că i-am fost amantă”

In articol:

Ada și Dinu Maxer au format unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu doar câteva săptămâni, moment în care artistul oficializa divorțul de fosta soție, Deea Maxer. Relația acestora nu a funcționat, fapt pentru care și-au spus adio și au mers pe drumuri separate.

Ada a recunoscut tot și a dezvăluit care a fost motivul despărțirii. Mai mult decât atât, a clarificat toate zvonurile care s-au spus în ultimul timp.

Ada, motivul despărțirii de Dinu Maxer

Ada este tânăra cu care Dinu Maxer și-a refăcut viața după divorțul de mama copiilor săi. Lucrurile nu au funcționat conform planului, astfel că cei doi au decis că cel mai bine este să pună punct relației și fiecare să meargă pe drumul său.

Se pare că tânăra nu este obișnuită cu viața mondenă și s-a speriat de presiunea mediatică și de faptul că a fost subiectul primelor pagini de ziare. Bruneta nu își dorește o viață publică și nici nu a vrut să își asume o relație cu Dinu Maxer dacă lucrurile continuau în această direcție.

"Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase în care am fost acuzată că i-am fost amantă m-au făcut să iau această decizie. Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile", a declarat Ada pentru Spynews.ro.

Tânăra nu și-a dorit niciodată să fie în lumina reflectoarelor și cu toate că nu ar fi vrut să vorbească despre relația dintre ea și Dinu Maxer, iată că după despărțire tânăra nu s-a mai putut abține și a decis să spună lucrurilor pe nume.

"Nu mi am dorit să ajung până în punctul de a da declarații mai ales că am cerut discreție. Însă, după această inflamare mediatică în care s-au scris niște lucruri total neadevărate am decis să fie prima și ultima declarație pe care o dau. Din dorința pe care am avut o mereu, să primesc înțelegere că îmi doresc discreție, sperând astfel să dezmint informațiile publicate și să înceteze acest lucruri”, a mai spus bruneta.

Ada desființează toate zvonurile

Bruneta a dorit să clarifice faptul că Dinu Maxer era deja divorțat în momentul în care l-a cunoscut, întrucât s-a zvonit că au fost amanți. Tânăra mărturisește că nu îi stă în caracter să destrame o familie și nu va face asta niciodată.

Cât despre trecutul ei amoros, tânăra a recunoscut că a avut o relație cu un prosper om de afaceri, însă nu a fost niciodată căsătorită, astfel că a dorit să clarifice acest aspect din respect pentru acel bărbat.

Ada a mai fost acuzată că ar minți în legătură cu job-ul în Guvernul României, astfel că a vrut să facă lumină și la adresa acestui subiect. Tânăra susține că a lucrat pentru unul dintre ministere câțiva ani.

"Vreau să specific că eu pe Dinu l-am cunoscut că fiind un bărbat singur, deja anunțase public divorțul, ne-am cunoscut într-un grup de prieteni comuni.

Doresc să specific că nu am fost căsătorită, am avut într-adevăr o relație care s-a încheiat în urmă cu câteva luni. Vreau să clarific acest lucru din respect față de omul cu care am avut o relație, pentru că a fost și el târât în acest circ mediatic, iar cunoscându-l știu că, la fel că mine, nu își dorește mediatizare.

Am lucrat în cadrul guvernului României, la un minister, câțiva ani de zile, persoana care a declarat informațiile respective, țin să o informez pe această cale că nu se organizează școli în cadrele ministerelor", a spus tânăra.

Ada a dezvăluit motivul despărțirii de Dinu Maxer [Sursa foto: Instagram]