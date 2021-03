Adda a ajuns de urgență pe mâna medicilor! În ce stare se află soția lui Cătălin Rizea: ”Mă voi vindeca”

In articol:

Adda este una dintre cele mai bune voci din România. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, problemele de sănătate nu-i dau pace vedetei. În urmă cu câteva ore, frumoasa artistă și-a luat prin surprindere fanii prin intermediul unei postări. Mai exact, soția lui Cătălin Rizea a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Adda le-a povestit internauților și motivul pentru care a ajuns la medic.

„Poza asta este nuca din peretele Instagramului, dar este pentru cei care stiu ce inseamna intoleranta la histamina si dermografismul. V-am promis ca va tin la curent cu evolutia mea. Poate va ajut, inspir. Am ajuns, acum cateva saptamani, in punctul in care m-am saturat sa tratez simptome si am refuzat sa cred ca o sa fiu dependenta toata viata de antihistaminice. Asa ca, am inceput sa citesc, sa ma documentez si mai bine si sa incep sa caut si sa tratez CAUZA- care este acolo, in celulele noastre si la nivel de subconstient, stres, obiceiuri alimentare proaste, antibiotice, antiinflamatoare etc.”

Adda a ajuns pe mâna medicilor[Sursa foto: Facebook]

De asemenea, soția lui Cătălin Rizea a ținut să aducă numai cuvinte de laudă la adresa medicilor. Potrivit spuselor sale, Adda se bucură de toată atenția și îngrijirea cadrelor medicale.

„Am început o detoxifiere puternică, atât fizică cât și psihic. Lucrez cu doctori specializați în medicina cuantică ți psihoterapie. Țin o dietă strictă ți iau suplimente. Cu timpul, mă voi vindeca trup si suflet! Ps: Vă recomand cartea “Codul vindecarii”.

Adda are spatele plin de răni[Sursa foto: Instagram]

Adda s-a afișat cu spatele plin de răni: „Mi-am neglijat corpul”

Anul trecut, în luna octombrie, frumoasa artistă a ajuns de urgență la spital. În urma unor controale, cântăreața a aflat că se confruntă cu o alergie extrem de urâtă, declanșată de o pastilă cu antibiotic.

Deși au trecut câteva luni, soția lui Cătălin Rizea nu a scăpat de această problemă. Vedeta le-a arătat urmăritorilor că spatele ei arată în continuare foarte rău, fiind invadat de erupții puternice.