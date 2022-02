Adda a cedat! Imagini tulburătoare, la scurt timp după ce a a aflat de ce boală suferă: „Să nu îți fie frică. Știu că poți!”

In articol:

Adda a mărturisit recent că se luptă cu o boală destul de grea, însă nu știa acest lucru până acum puțin timp, asta pentru că artista fusese diagnosticată, de fapt, greșit. Din nefericire, vedeta a aflat adevărul despre boala de care suferă abia după ce i-au paralizat mai multe părți ale corpului, iar după mai multe investigații, medicii au identficat ce se

întâmplă concret în corpul său.

În acest sens, Adda a făcut o postare pe Facebook, acolo unde le-a explicat pe larg fanilor că se confruntă cu Borelioza si Bartonella, două boli transmise de căpușe, țânțari, ploșnițe sau dacă ești mușcat de alte animale care au asta în sânge.

Astfel, după ce s-a confesat în fața fanilor, Adda a primit mii de mesaje de susținere, vedeta emoționându-se chiar până la lacrimi, lucru ce s-a întâmplat și recent, asta pentru că artista a primit, pe Instagram, câteva cuvinte frumoase din partea unui internaut care i-a tranmis un mesaj emoționant.

Ce i-a transmis fanul Addei

Fanul Addei i-a transmis artistei printr-un mesaj pe Instagram să fie puternică, mai ales că artista i-a încurajat mereu pe fanii ei să fie puternici, chiar și atunci când au simțit că nu mai pot. De asemenea, internautul a mai precizat că nu știe ce și cum să spună, însă vrea doar să-i reamintească Addei că sunt foarte mulți oameni în această lume care îi poartă muzica în suflet.

“Bună, Adda! (…) Înțeleg prin ce treci. Să nu îți fie frică. Știu că poți! Tu ne-ai spus tuturor că putem atunci când nu am mai putut. Fii puternică și iubește orice obstacol ce îți stă în cale! Nu știu ce și cum să spun. Dar să nu uiți că sunt oameni în lumea asta care îți poartă muzica în suflet și pe tine ca om. Să nu cedezi nici măcar o secundă. Ești minunată!”, este mesajul emoționant primit de Adda de la una dintre fanele ei.

Mesajul primit de Adda [Sursa foto: Instagram]

Artista se va retrage din spațiul public o perioadă

În postarea pe care a făcut-o în urmă cu câteva zile, Adda a mai precizat că o perioadă se va retrage din spațiul public și va renunța la emisiuni și apariții TV, deoarece va începe tratamentul curând, iar prima parte a acestuia este destul de dificilă.

Cu toate acestea, soția lui Cătălin Rizea a explicat că va încerca să-și ducă la bun sfârșit o parte din proiecte, dar să-și onoreze și promisiunile până la începerea tratamentului.

„Urmeaza o perioada de lupta si de tratament agresiv care dureaza in total un an si jumatate. Momentan sunt in pregatirea corpului pentru tratament. Si trag sa-mi duc la final o parte din proiecte si sa-mi onorez promisiunile. La inceperea tratamentului, ma voi retrage o perioada din spatiul public- emisiuni si aparitii, pentru ca prima tura e cea mai grea. Voi ramane aici, pe online si va voi tine la curent cand pot si cat pot. Va voi lasa si albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie. Planuiam o lansare aniversara cu concert. Mai ales ca voi implini 30 de ani. La jumatatea lui Martie va veni si noul single.”, a mai spus Adda în postarea pe care a făcut-o în mediul online.