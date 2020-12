Adda a primit o veste proastă înainte de Sărbători! Ce probleme de sănătate are artista: „Vine Crăciunul și eu o să plâng în baie”

Adda nu se va putea bucura de acest Crăciun, mai ales când soțul ei, Cătălin Rizea, este un bucătar desăvârșit. În ultimele luni, cântăreața a avut niște porbleme de sănătate care au început să îi ridice semne de întrebare. Blondina s-a dus imediat la un control, iar medicii i-au spus că trebuie să facă o schimbare în alimentație. Primele simptome pe care blondina le-a avut au fost niște erupții pe tot corpul.

„Ideea e că am stat toată noaptea la urgențe și azi am revenit, pentru că pe lângă faptul că am avut erupții pe tot corpul, am început să respir foarte greu, să mi se umfle limba și să simt înauntru în gât ca și cum aș avea ceva acolo care mă ține și nu pot să respir”, a declarat Adda. (Citeste si: Cătălin Rizea, în semifinala Chefi la Cuțite! Ce mesaj i-a transmis Adda, soția sa: "A leșinat nebuna...")

Adda a mărturisit că va începe să țină o dietă anti-inflamatoare, însă îi va fi foarte greu, mai ales că sărbătorile bat la ușă. „De astăzi voi începe o dietă care va dura 9 luni. Este împărțită în trei etape. Primele trei luni sunt cele mai grele și mai ales primele săptămâni. Vine Crăciunul și eu o să plâng în baie”, a adăugat artista, pe Instagram.

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea[Sursa foto: Instagram]

Ce dietă va urma Adda, după ce s-a confruntat cu mai multe porbleme de sănătate

Adda le-a dezvăluit fanilor săi că scopul nu este să slăbească, ci să elimine toate toxinele care fac rău organismului. Dieta ei se va baza pe foarte multe legume, salate, pește și lactate vegetale.

„Nu este o cură de slăbire, este o dietă anti-inflamatorie care mă ajută să scap de toxine și tot ce e nasol în organism, pentru că și dezechilibrul ăsta din corp mi-a declanșat alergia severă pe care o am încă de două luni și ceva. Urmează o nouă etapă, eu gândesc pozitiv, mă gândesc pozitiv, probabil o să slăbesc, o să mă usuc de tot. Important este să fiu sănătoasă”, a mai spus Adda.